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- 17 jul, 2026
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Ministro da Educação: "Diretores têm obrigação" de divulgar notas esta sexta-feira
17 jul, 2026 - 20:46 • Ricardo Vieira
Alguns alunos podem não ficar a conhecer já a nota devido aos problemas de correção, de acordo com o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação.
Os "diretores têm essa obrigação" de divulgar as pautas dos exames nacionais do 11.º e 12.º anos ainda esta sexta-feira, afirmou o ministro da Educação, Fernando Alexandre.
Enviadas para os estabelecimentos de ensino ao final da tarde, as notas “devem chegar aos alunos" e "os diretores têm essa obrigação", disse o governante, em declarações à SIC Notícias.
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"Os diretores estão habituados a isso e sabem. A escola está ao serviço da sociedade, os diretores têm essa responsabilidade também. Falei com imensos diretores ao longo do dia e disseram-me: 'Obviamente, estamos cá para servir as famílias e os alunos e ficaremos até à hora que for necessário''', sublinhou Fernando Alexandre.
Numa carta enviada aos responsáveis escolares, a que a Renascença teve acesso, o governante “apela a mais um esforço dos diretores dos agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas e aos técnicos envolvidos neste processo pelo superior interesse dos alunos e das famílias neste momento, de forma que as classificações possam ser consultadas ainda hoje [sexta-feira]”.
O Ministério da Educação agradece o "esforço e disponibilidade, forte sentido de responsabilidade dos professores classificadores" e "lamenta o transtorno causado aos alunos, famílias, professores e escolas pelo atraso no envio das classificações".
As pautas dos exames nacionais deverão ser divulgadas até às 19h30 desta sexta-feira.
Alguns alunos podem não ficar a conhecer já a nota devido aos problemas de correção.
A informação foi avançada pelo Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA), em comunicado.
As notas serão enviadas para as escolas através de uma plataforma eletrónica, mas o processo de publicação exige trabalho dos diretores e funcionários escolares e não é imediato.
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