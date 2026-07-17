Ministro da Educação parece estar "à procura de um bode expiatório", diz João Costa

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, parece estar "à procura de um bode expiatório" para os problemas na correção dos exames nacionais do 11.º e 12.º anos, afirma em declarações exclusivas à Renascença o antigo ministro socialista João Costa.

Fernando Alexandre disse esta sexta-feira, no Parlamento, que o Júri Nacional "tem as condições e a responsabilidade de enviar hoje as notas à escola".

Em declarações à Renascença, João Costa, antigo ministro da Educação nos governos de António Costa, quebra o silêncio para dizer que o atual responsável pela pasta parece estar à procura de um "bode expiatório" e classifica a declaração do atual ministro como "particularmente infeliz".

João Costa lembra que o Júri Nacional é uma estrutura do ministério da Educação e conclui que as declarações do ministro "são uma enorme injustiça".

O ministro da Educação disse esta sexta-feira que Júri Nacional de Exames "tem as condições e a responsabilidade de enviar hoje as notas às escolas". Como analisa esta declaração de Fernando Alexandre?

Tenho estado calado, mas neste momento acho que é preciso comentar isto. O Júri Nacional de Exames não é uma entidade abstrata. É uma estrutura do Ministério da Educação que responde ao presidente do Instituto, que é o EduQA, que por sua vez responde aos membros do Governo. Portanto, não faz sentido estar neste momento a empurrar toda a responsabilidade de um processo – que foi complexo – para um único organismo, como se já estivéssemos a antecipar que no final do dia o único que vai assumir a responsabilidade disto tudo é o presidente do Júri Nacional de Exames, que certamente não esteve a trabalhar sozinho até hoje.