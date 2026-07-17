- Noticiário das 18h
- 17 jul, 2026
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Mortalidade diminuiu 0,1% no primeiro semestre do ano
17 jul, 2026 - 16:09 • Diogo Camilo e Lusa
No mês passado, verificaram-se 8.755 óbitos, menos 708 do que em maio. No entanto, Portugal atravessou dias com mortalidade em excesso, entre 2 e 8 de julho.
A mortalidade diminuiu 0,1% no primeiro semestre do ano, face ao mesmo período de 2025, com 62.103 mortes registadas, das quais 115 foram de crianças com menos de um ano, revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística.
No mês passado, verificaram-se 8.755 óbitos, menos 708 (-7,5%) do que em maio. "Comparativamente com o mês homólogo de 2025, registou-se um decréscimo de 369 óbitos (-4,0%)", de acordo com o INE.
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Em maio, nasceram 7.221 bebés, mais 226 (+3,2%) do que em abril de 2026, mas menos 153 (-2,1%) do que no mês homólogo de 2025.
Nos primeiros cinco meses de 2026, nasceram 35.385 crianças em território nacional, mais 453 (+1,3%) do que no período homólogo de 2025, dos quais 93 de mães residentes no estrangeiro (102 em 2025).
Em maio de 2026, o saldo natural foi, assim, de -2.213, desagravando-se em relação ao do mês homólogo de 2025, quando registou o valor de -2.256.
Em maio deste ano, celebraram-se 3.800 casamentos, mais 1.526 (+67,1%) do que em abril de 2026, mas menos 105 (-2,7%) do que em maio de 2025.
540 mortes em excesso na semana da onda de calor
A Direção-Geral da Saúde (DGS) tinha prometido que não aconteceria um "aumento muito significativo" da mortalidade associada à onda de calor, mas a verdade é que os números mostram mais 540 óbitos que o esperado para esta altura do ano, precisamente na semana em que Portugal atravessou uma onda de calor.
Dados do Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO), analisados pela Renascença, mostram que Portugal atravessou dias com mortalidade em excesso, entre 2 e 8 de julho.
Nesse período foram registadas 2.460 mortes, das quais 540 estão acima da média esperada para esta altura do ano.
Segunda e terça-feira foram os dias 6 e 7 de julho com mais mortes desde que há registo, pelo menos desde 2014. Desde o dia 9 de julho, com o fim da onda de calor, a mortalidade estabilizou e os últimos dias já não foram de excesso de mortes.
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