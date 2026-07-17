- Noticiário das 12h
- 17 jul, 2026
-
Em Destaque
Acidente
Mulher morre e seis ficam feridos em acidente em Lisboa
17 jul, 2026 - 11:46 • Alexandre Abrantes Neves , João Malheiro
Feridos foram encaminhados para o Hospital São Francisco Xavier.
Uma mulher morreu e seis pessoas ficaram feridas num acidente esta sexta-feira, em Lisboa, confirma fonte do Comando Metropolitano da PSP, à Renascença.
Tratou-se de uma colisão entre três viaturas ligeiras. A Avenida da Índia está cortada nos dois sentidos, junto ao Museu dos Coches, em Belém.
A vítima mortal é uma mulher de 75 anos. Os feridos foram encaminhados para o Hospital São Francisco Xavier, para receberem tratamento.
Tópicos
- Noticiário das 12h
- 17 jul, 2026
-
Comentários