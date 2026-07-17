Notas das provas do 9.º ano não vão ser divulgadas esta 6.ª feira

Em relação às pautas dos exames nacionais do 11.º e 12.º anos , o EduQA refere, em comunicado, que deverão ser publicadas pelas escolas até às 19h30 desta sexta-feira, mas haverá alunos sem nota devido aos problemas de correção.

“Tendo em consideração o atraso verificado no processo de classificação , vem o EduQA, através do Júri Nacional de Exames, informar que a afixação de pautas das provas finais de 9.º ano não ocorrerá hoje”, lê-se numa comunicação enviada às escolas, a que a Lusa teve acesso.

A informação foi avançada às escolas pelo Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação ( EduQA ).

As notas das provas finais do 9.º ano não vão ser divulgadas esta sexta-feira, devido ao "atraso" no processo de correção.

"Face ao exposto, o JNE/EduQA considera adequado assegurar a publicação das classificações dos exames nacionais do ensino secundário, ainda hoje, dia 17 de julho de 2026, até às 19h30, e posteriormente definir o procedimento a aplicar às provas com itens em falta, nomeadamente em sede de consulta, reapreciação ou reclamação", refere o organismo do Ministério da Educação.

"Nesse sentido, serão dadas, oportunamente, mais orientações às escolas sobre esta matéria. Estes casos, estarão sinalizados nas pautas com “suspenso”, explica o EduQA.

O Ministro da Educação, Fernando Alexandre, afirmou esta sexta-feira manhã que o Júri Nacional de Exames já concluiu a correção de todas as provas nacionais que agora podem seguir para as escolas de todo o país.

Numa curta declaração feita aos jornalistas antes de entrar no hemiciclo da Assembleia da República para o Debate de Urgência sobre este processo de digitalização e correção dos exames nacionais, Fernando Alexandre disse que não há razões para que as notas não sejam afixadas.



Durante o debate, o ministro disse que não pretende alterar o calendário de acesso ao Ensino Superior por causa dos problemas na correção dos exames nacionais do Ensino Secundário.