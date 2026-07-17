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Notas das provas do 9.º ano não vão ser divulgadas esta 6.ª feira

17 jul, 2026 - 19:02 • Ricardo Vieira, com Lusa

Em relação às pautas dos exames nacionais do 11.º e 12.º anos, o EduQA refere que deverão ser publicadas pelas escolas até às 19h30 desta sexta-feira, mas haverá alunos sem nota devido aos problemas de correção.

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As notas das provas finais do 9.º ano não vão ser divulgadas esta sexta-feira, devido ao "atraso" no processo de correção.

A informação foi avançada às escolas pelo Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA).

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“Tendo em consideração o atraso verificado no processo de classificação, vem o EduQA, através do Júri Nacional de Exames, informar que a afixação de pautas das provas finais de 9.º ano não ocorrerá hoje”, lê-se numa comunicação enviada às escolas, a que a Lusa teve acesso.

Em relação às pautas dos exames nacionais do 11.º e 12.º anos, o EduQA refere, em comunicado, que deverão ser publicadas pelas escolas até às 19h30 desta sexta-feira, mas haverá alunos sem nota devido aos problemas de correção.

Notas dos exames nacionais deverão ser publicadas hoje, mas haverá alunos sem nota

Ensino Secundário

Notas dos exames nacionais deverão ser publicadas hoje, mas haverá alunos sem nota

Estes casos estarão sinalizados como “suspenso” na(...)

"Face ao exposto, o JNE/EduQA considera adequado assegurar a publicação das classificações dos exames nacionais do ensino secundário, ainda hoje, dia 17 de julho de 2026, até às 19h30, e posteriormente definir o procedimento a aplicar às provas com itens em falta, nomeadamente em sede de consulta, reapreciação ou reclamação", refere o organismo do Ministério da Educação.

"Nesse sentido, serão dadas, oportunamente, mais orientações às escolas sobre esta matéria. Estes casos, estarão sinalizados nas pautas com “suspenso”, explica o EduQA.

O Ministro da Educação, Fernando Alexandre, afirmou esta sexta-feira manhã que o Júri Nacional de Exames já concluiu a correção de todas as provas nacionais que agora podem seguir para as escolas de todo o país.

Numa curta declaração feita aos jornalistas antes de entrar no hemiciclo da Assembleia da República para o Debate de Urgência sobre este processo de digitalização e correção dos exames nacionais, Fernando Alexandre disse que não há razões para que as notas não sejam afixadas.

Durante o debate, o ministro disse que não pretende alterar o calendário de acesso ao Ensino Superior por causa dos problemas na correção dos exames nacionais do Ensino Secundário.

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