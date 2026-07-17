Notas das provas do 9.º ano não vão ser divulgadas esta 6.ª feira

As notas das provas finais do 9.º ano não vão ser divulgadas esta sexta-feira, devido ao "atraso" no processo de correção.

A informação foi avançada às escolas pelo Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Tendo em consideração o atraso verificado no processo de classificação, vem o EduQA, através do Júri Nacional de Exames, informar que a afixação de pautas das provas finais de 9.º ano não ocorrerá hoje”, lê-se numa comunicação enviada às escolas, a que a Lusa teve acesso.



Em relação às pautas dos exames nacionais do 11.º e 12.º anos, que deveriam ser publicadas esta sexta-feira, não há qualquer indicação, até agora.

O Ministro da Educação, Fernando Alexandre, afirmou esta sexta-feira manhã que o Júri Nacional de Exames já concluiu a correção de todas as provas nacionais que agora podem seguir para as escolas de todo o país.

Numa curta declaração feita aos jornalistas antes de entrar no hemiciclo da Assembleia da República para o Debate de Urgência sobre este processo de digitalização e correção dos exames nacionais, Fernando Alexandre disse que não há razões para que as notas não sejam afixadas.



Durante o debate, o ministro disse que não pretende alterar o calendário de acesso ao Ensino Superior por causa dos problemas na correção dos exames nacionais do Ensino Secundário.

[em atualização]