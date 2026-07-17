Pautas dos exames nacionais deverão ser publicadas hoje, mas haverá alunos sem nota

As pautas dos exames nacionais deverão ser divulgadas até às 19h30 desta sexta-feira. Alguns alunos podem não ficar a conhecer já a nota devido aos problemas de correção. A informação foi avançada pelo Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA), em comunicado. As notas serão enviadas para as escolas através de uma plataforma eletrónica. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Face ao exposto, o JNE/EduQA considera adequado assegurar a publicação das classificações dos exames nacionais do ensino secundário, ainda hoje, dia 17 de julho de 2026, até às 19h30, e posteriormente definir o procedimento a aplicar às provas com itens em falta, nomeadamente em sede de consulta, reapreciação ou reclamação", refere o organismo do Ministério da Educação. "Nesse sentido, serão dadas, oportunamente, mais orientações às escolas sobre esta matéria. Estes casos, estarão sinalizados nas pautas com 'suspenso'”, explica o EduQA. Devido aos problemas no processo de correção, as notas das provas finais do 9.º ano não vão ser divulgadas esta sexta-feira.



Escola de Benfica espera pelas notas dos exames para afixar pautas

Ministro "pede mais um esforço" às escolas Em declarações à SIC Notícias, o ministro da Educação, Fernando Alexandre, disse que preferia "ter lançado as notas bastante mais cedo", mas "o rigor" sempre foi a prioridade do Governo. Apesar da hora tardia, Fernando Alexandre afirma que as notas “devem chegar aos alunos" ainda esta sexta-feira e "os diretores têm essa obrigação". Numa carta enviada aos responsáveis escolares, a que a Renascença teve acesso, o governante “apela a mais um esforço dos diretores dos agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas e aos técnicos envolvidos neste processo pelo superior interesse dos alunos e das famílias neste momento, de forma que as classificações possam ser consultadas ainda hoje”. O Ministério da Educação agradece o "esforço e disponibilidade, forte sentido de responsabilidade dos professores classificadores" e "lamenta o transtorno causado aos alunos, famílias, professores e escolas pelo atraso no envio das classificações".