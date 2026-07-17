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Ensino Secundário
Pautas dos exames nacionais deverão ser publicadas hoje, mas haverá alunos sem nota
17 jul, 2026 - 19:20 • Ricardo Vieira
Estes casos estarão sinalizados como “suspenso” nas pautas, explica o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação.
As pautas dos exames nacionais deverão ser divulgadas até às 19h30 desta sexta-feira. Alguns alunos podem não ficar a conhecer já a nota devido aos problemas de correção.
A informação foi avançada pelo Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA), em comunicado. As notas serão enviadas para as escolas através de uma plataforma eletrónica.
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"Face ao exposto, o JNE/EduQA considera adequado assegurar a publicação das classificações dos exames nacionais do ensino secundário, ainda hoje, dia 17 de julho de 2026, até às 19h30, e posteriormente definir o procedimento a aplicar às provas com itens em falta, nomeadamente em sede de consulta, reapreciação ou reclamação", refere o organismo do Ministério da Educação.
"Nesse sentido, serão dadas, oportunamente, mais orientações às escolas sobre esta matéria. Estes casos, estarão sinalizados nas pautas com 'suspenso'”, explica o EduQA.
Devido aos problemas no processo de correção, as notas das provas finais do 9.º ano não vão ser divulgadas esta sexta-feira.
Ministro "pede mais um esforço" às escolas
Em declarações à SIC Notícias, o ministro da Educação, Fernando Alexandre, disse que preferia "ter lançado as notas bastante mais cedo", mas "o rigor" sempre foi a prioridade do Governo.
Apesar da hora tardia, Fernando Alexandre afirma que as notas “devem chegar aos alunos" ainda esta sexta-feira e "os diretores têm essa obrigação".
Numa carta enviada aos responsáveis escolares, a que a Renascença teve acesso, o governante “apela a mais um esforço dos diretores dos agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas e aos técnicos envolvidos neste processo pelo superior interesse dos alunos e das famílias neste momento, de forma que as classificações possam ser consultadas ainda hoje”.
O Ministério da Educação agradece o "esforço e disponibilidade, forte sentido de responsabilidade dos professores classificadores" e "lamenta o transtorno causado aos alunos, famílias, professores e escolas pelo atraso no envio das classificações".
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Durante a manhã, o ministro disse que o Júri Nacional de Exames já concluiu a correção de todas as provas nacionais que agora podem seguir para as escolas de todo o país.
Numa curta declaração feita aos jornalistas antes de entrar no hemiciclo da Assembleia da República para o Debate de Urgência sobre este processo de digitalização e correção dos exames nacionais, Fernando Alexandre disse que não há razões para que as notas não sejam afixadas.
Durante o debate, o ministro disse que não pretende alterar o calendário de acesso ao Ensino Superior por causa dos problemas na correção dos exames nacionais do Ensino Secundário.
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