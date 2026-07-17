- Noticiário das 14h
- 17 jul, 2026
-
PJ abre inquérito ao atrelado encontrado em empresa de amigo de Luís Neves
17 jul, 2026 - 13:06 • Diogo Camilo , Filipa Ribeiro , Pedro Mesquita , Daniela Espírito Santo
Polícia Judiciária confirma que a galera "se encontrava estacionada em Barcelos, atracada a um camião da empresa Construbarcelos" e que o mesmo foi "removido do local", mas nega que no interior do mesmo houvesse droga. Ministério Público admite à Renascença estar a acompanhar os factos que têm sido noticiados e que, se necessário, irá desenvolver diligências.
A Polícia Judiciária esclareceu esta sexta-feira que instaurou um inquérito para averiguar como é que um atrelado de camião, apreendido durante uma operação de combate ao tráfico de droga, foi encontrado nas instalações da empresa do empresário que fez obras em casa do ministro da Administração Interna, Luís Neves.
Em comunicado, a PJ confirma que a galera "se encontrava estacionada em Barcelos, atracada a um camião da empresa Construbarcelos".
A Polícia Judiciária refere também que o atrelado foi "removido do local" e que ficou novamente à sua guarda, assim como os produtos no interior do mesmo. A PJ também esclarece que "estes não têm natureza estupefaciente".
PGR admite estar a acompanhar notícias
O atrelado foi inicialmente apreendido pela PJ em dezembro de 2024 e dado como desaparecido do parque de veículos confiscados do Seixal em 2025.
No entretanto, o Ministério Público adiantou, igualmente, à Renascença estar a acompanhar os factos que têm sido noticiados e que, se necessário, irá desenvolver diligências.
Para já, esclarece que o único inquérito aberto é à "Operação Pacoba", onde tinha sido apreendido o atrelado que está agora no centro da polémica com Luís Neves.
[Notícia atualizada às 14h21 de 17 de julho de 2026 para acrescentar dados do Ministério Público]
- Noticiário das 14h
- 17 jul, 2026
-
- O caso Luís Neves pode ser a Queda de um Anjo?
- Luís Neves recebeu madeira de linha ferroviária desativada para a sua casa
- Montenegro mantém confiança no ministro Luís Neves
- Luís Neves justifica omissão de empresa da mulher na declaração com "mero lapso"
- Luís Neves "não deve continuar em funções", defende Ventura
- O caso Luís Neves pode ser a Queda de um Anjo?
- Luís Neves recebeu madeira de linha ferroviária desativada para a sua casa
- Montenegro mantém confiança no ministro Luís Neves
- Luís Neves justifica omissão de empresa da mulher na declaração com "mero lapso"
- Luís Neves "não deve continuar em funções", defende Ventura