PJ abre inquérito ao atrelado encontrado em empresa de amigo de Luís Neves

A Polícia Judiciária esclareceu esta sexta-feira que instaurou um inquérito para averiguar como é que um atrelado de camião, apreendido durante uma operação de combate ao tráfico de droga, foi encontrado nas instalações da empresa do empresário que fez obras em casa do ministro da Administração Interna, Luís Neves.

Em comunicado, a PJ confirma que a galera "se encontrava estacionada em Barcelos, atracada a um camião da empresa Construbarcelos".

A Polícia Judiciária refere também que o atrelado foi "removido do local" e que ficou novamente à sua guarda, assim como os produtos no interior do mesmo. A PJ também esclarece que "estes não têm natureza estupefaciente".

PGR admite estar a acompanhar notícias

O atrelado foi inicialmente apreendido pela PJ em dezembro de 2024 e dado como desaparecido do parque de veículos confiscados do Seixal em 2025.

No entretanto, o Ministério Público adiantou, igualmente, à Renascença estar a acompanhar os factos que têm sido noticiados e que, se necessário, irá desenvolver diligências.

Para já, esclarece que o único inquérito aberto é à "Operação Pacoba", onde tinha sido apreendido o atrelado que está agora no centro da polémica com Luís Neves.

[Notícia atualizada às 14h21 de 17 de julho de 2026 para acrescentar dados do Ministério Público]