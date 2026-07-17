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Preço mediano da habitação sobe 16,8% em 2025

17 jul, 2026 - 11:40 • Lusa

Dos 308 municípios do país, 56 apresentaram um preço mediano superior ao valor nacional.

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O preço mediano de alojamentos familiares foi de 2.076 euros por metro quadrado (euro/m2) em 2025, representando um aumento de 16,8% face ao ano anterior, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta sexta-feira.

No ano passado, o preço mediano da habitação manteve-se acima do valor nacional nas sub-regiões da Grande Lisboa (3.439 euro/m2), Algarve (3.139 euro/m2), Península de Setúbal (2.596 euro/m2), Região Autónoma da Madeira (2.500 euro/m2) e Área Metropolitana do Porto (2.305 euro/m2), de acordo com as Estatísticas da Construção e Habitação relativas a 2025.

Dos 308 municípios do país, 56 apresentaram um preço mediano superior ao valor nacional, localizados maioritariamente nas sub-regiões Grande Lisboa (todos os nove municípios), Península de Setúbal (todos os nove municípios), Algarve (14 dos 16 municípios) e Área Metropolitana do Porto (nove dos 17 municípios).

O município de Lisboa registou o preço mais elevado do país (4.875 euro/m2) e verificaram-se também valores superiores a 3.500 euro/m2 em Cascais (4.550 euro/m2), Oeiras (4.187 euro/m2), Loulé (3.993 euro/m2) e Lagos (3.801 euro/m2).

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