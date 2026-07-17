Retomada circulação na A6 em Montemor-o-Novo após colisão com 1 morto e 2 feridos

A circulação na Autoestrada 6 (A6) perto de Montemor-o-Novo já foi retomada de forma condicionada, após ter sido cortada cerca das 13h00 desta sexta-feira, devido a uma colisão que fez um morto e dois feridos, revelou fonte da GNR.

A fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) indicou à agência Lusa que a circulação na A6 na zona de Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, no sentido Elvas-Marateca foi cortada devido ao acidente, tendo sido restabelecido o trânsito de forma condicionada, pela via da esquerda, às 21h18.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central disse que a colisão envolveu um camião, uma carrinha e um trator, na qual um homem morreu e outros dois ficaram feridos.

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A circulação rodoviária foi interrompida para a limpeza da estrada e remoção dos veículos, adiantou a fonte da GNR.

A fonte do comando sub-regional referiu que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 12h35, ocorreu ao quilómetro 27,5 da A6.

Fonte da GNR disse à Lusa que as três vítimas do acidente são homens, salientando que o morto, de 57 anos, era o condutor da carrinha envolvida na colisão, não tendo sido indicada a idade dos feridos.

Já o condutor do camião ficou em estado grave e o do trator sofreu ferimentos ligeiros, adiantou.

A fonte da GNR explicou que o trator envolvido na colisão fazia a limpeza da berma da A6 quando ocorreu o acidente.

De acordo com a fonte da Proteção Civil, os feridos foram transportados para as urgências do hospital de Évora.

O óbito de uma das vítimas foi declarado no local, acrescentou.

As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Montemor-o-Novo e Vendas Novas, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, num total de 28 operacionais, apoiados por 12 veículos e um helicóptero.

Entre os veículos mobilizados, estava uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).