Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 17 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Évora

Retomada circulação na A6 em Montemor-o-Novo após colisão com 1 morto e 2 feridos

17 jul, 2026 - 23:07 • Lusa

Colisão envolveu um camião, uma carrinha e um trator.

A+ / A-

A circulação na Autoestrada 6 (A6) perto de Montemor-o-Novo já foi retomada de forma condicionada, após ter sido cortada cerca das 13h00 desta sexta-feira, devido a uma colisão que fez um morto e dois feridos, revelou fonte da GNR.

A fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) indicou à agência Lusa que a circulação na A6 na zona de Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, no sentido Elvas-Marateca foi cortada devido ao acidente, tendo sido restabelecido o trânsito de forma condicionada, pela via da esquerda, às 21h18.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central disse que a colisão envolveu um camião, uma carrinha e um trator, na qual um homem morreu e outros dois ficaram feridos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A circulação rodoviária foi interrompida para a limpeza da estrada e remoção dos veículos, adiantou a fonte da GNR.

A fonte do comando sub-regional referiu que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 12h35, ocorreu ao quilómetro 27,5 da A6.

Fonte da GNR disse à Lusa que as três vítimas do acidente são homens, salientando que o morto, de 57 anos, era o condutor da carrinha envolvida na colisão, não tendo sido indicada a idade dos feridos.

Já o condutor do camião ficou em estado grave e o do trator sofreu ferimentos ligeiros, adiantou.

A fonte da GNR explicou que o trator envolvido na colisão fazia a limpeza da berma da A6 quando ocorreu o acidente.

De acordo com a fonte da Proteção Civil, os feridos foram transportados para as urgências do hospital de Évora.

O óbito de uma das vítimas foi declarado no local, acrescentou.

As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Montemor-o-Novo e Vendas Novas, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, num total de 28 operacionais, apoiados por 12 veículos e um helicóptero.

Entre os veículos mobilizados, estava uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 17 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A internet ainda não decidiu

Futebol

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A internet ainda não decidiu

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a resposta às tempestades. Os momentos que marcaram o debate do Estado da Nação

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a(...)

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

Jorge Jesus "soltou a língua"

Jorge Jesus "soltou a língua"