- Noticiário das 20h
- 18 jul, 2026
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Acidente com dois motociclos na A2 faz dois feridos
18 jul, 2026 - 14:38 • Alexandre Abrantes Neves , João Malheiro , Olímpia Mairos
Um dos feridos foi transportado de helicóptero para Lisboa. A circulação esteve condicionada durante as operações de socorro, provocando longas filas de trânsito.
Duas pessoas ficaram feridas na sequência de um acidente que envolveu dois motociclos e um automóvel ligeiro, ao início da tarde deste sábado, na Autoestrada 2 (A2).
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Segundo fonte da Proteção Civil, ouvida pela Renascença, o acidente ocorreu cerca das 13h00, ao quilómetro 60,9, no sentido Norte-Sul.
Do acidente resultaram um ferido grave, transportado de helicóptero para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e um ferido ligeiro, encaminhado para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.
O acidente condicionou a circulação na A2 durante as operações de socorro, com o trânsito a fazer-se apenas pela via da esquerda. A situação provocou longas filas de trânsito, com vários quilómetros de congestionamento no sentido Sul.
[notícia atualizada às 18h00 de 18 de julho de 2026
- Noticiário das 20h
- 18 jul, 2026
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