Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 18 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Acidente na A2 condiciona trânsito

18 jul, 2026 - 14:38 • Alexandre Abrantes Neves , João Malheiro

Há a registar um ferido grave, depois de um acidente que envolveu dois motociclos.

A+ / A-

Um acidente na A2 esá a condicionar a circulação no sentido norte-sul, junto ao Nó da Marateca.

Segundo a Proteção Civil, à Renascença, há a registar um ferido grave que, entretanto, já foi levado para o Hospital de Santa Maria. Outro pessoa com ferimentos ligeiros foi encaminhada para o Hospital de Setúbal.

O acidente ocorreu pelas 13h00 e envolveu dois motociclos. O trânsito faz-se apenas pela via da esquerda e há já longas filas, de vários quilómetros, com automobilistas na estrada.

A GNR não tem ainda previsão para a reabertura total das vias.
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 18 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Vídeo

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A internet ainda não decidiu

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A (...)

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a resposta às tempestades. Os momentos que marcaram o debate do Estado da Nação

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a(...)

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"