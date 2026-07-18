- Noticiário das 15h
- 18 jul, 2026
-
Em Destaque
Acidente na A2 condiciona trânsito
18 jul, 2026 - 14:38 • Alexandre Abrantes Neves , João Malheiro
Há a registar um ferido grave, depois de um acidente que envolveu dois motociclos.
Um acidente na A2 esá a condicionar a circulação no sentido norte-sul, junto ao Nó da Marateca.
Segundo a Proteção Civil, à Renascença, há a registar um ferido grave que, entretanto, já foi levado para o Hospital de Santa Maria. Outro pessoa com ferimentos ligeiros foi encaminhada para o Hospital de Setúbal.
O acidente ocorreu pelas 13h00 e envolveu dois motociclos. O trânsito faz-se apenas pela via da esquerda e há já longas filas, de vários quilómetros, com automobilistas na estrada.
A GNR não tem ainda previsão para a reabertura total das vias.
- Noticiário das 15h
- 18 jul, 2026
-
Comentários