- Noticiário das 20h
- 18 jul, 2026
-
Almada: Reservas de água atingem 40% e permitem avaliar redução dos cortes
18 jul, 2026 - 19:10 • Lusa
Subida das reservas coloca Almada no nível amarelo e abre a porta ao alívio das restrições no abastecimento.
As reservas médias de água no concelho de Almada subiram para 40%, um nível que permite aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) avaliar uma possível redução do número de horas de corte no abastecimento.
Segundo informação divulgada pelos SMAS, a reserva média é calculada com base nos níveis de armazenamento dos reservatórios do Alto do Índio, Sobreda, Raposo, Lazarim, Trafaria, Vale Cavala e Pragal.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Na escala de monitorização utilizada pela empresa municipal, os 40% colocam o concelho no nível 3 (amarelo), correspondente a reservas entre 30% e 50%. Este nível prevê a "avaliação da situação e possível redução do número de horas de corte". Os níveis inferiores implicam medidas mais restritivas, enquanto os superiores permitem um levantamento gradual das limitações até ao regresso à normalidade.
Entretanto, os SMAS prosseguem a operação de apoio às instituições prioritárias, através da distribuição de reservatórios de água com capacidade para mil litros, destinados a reforçar a autonomia no abastecimento das entidades mais vulneráveis afetadas pelos constrangimentos no sistema.
Depois de instalados, os depósitos são abastecidos por camiões-cisterna, numa operação que, segundo a empresa municipal, proporciona uma resposta "mais segura e eficiente".
Desde o início do mês, o concelho de Almada, em particular a Costa da Caparica, tem registado sucessivas falhas no abastecimento de água, situação que levou a Câmara Municipal a decretar o estado de alerta.
Entre as medidas adotadas pela autarquia contam-se o corte total do abastecimento em determinadas zonas do concelho e a proibição da utilização de água da rede pública para fins que não sejam domésticos ou essenciais.
Para reforçar o abastecimento, a Câmara de Almada colocou também em funcionamento dois novos furos, que estão a injetar mais 120 metros cúbicos de água por hora na rede pública.
- Noticiário das 20h
- 18 jul, 2026
-
- Ministra do Ambiente responsabiliza câmara e SMAS pela crise da água em Almada
- Do Laranjeiro ao Monte da Caparica, autarquia anuncia novos cortes de água na próxima noite
- Falhas de água em Almada. Hotelaria sofre com "cancelamentos, saídas antecipadas e reclamações"
- Cortes de água em Almada: veja quando a sua zona vai ficar sem abastecimento esta semana
- Novo furo de água é "ajuda significativa", mas autarca alerta que cortes em Almada vão continuar
- Água da torneira em Almada poderá ter aspeto esbranquiçado, avisa regulador
- Ministra do Ambiente responsabiliza câmara e SMAS pela crise da água em Almada
- Do Laranjeiro ao Monte da Caparica, autarquia anuncia novos cortes de água na próxima noite
- Falhas de água em Almada. Hotelaria sofre com "cancelamentos, saídas antecipadas e reclamações"
- Cortes de água em Almada: veja quando a sua zona vai ficar sem abastecimento esta semana
- Novo furo de água é "ajuda significativa", mas autarca alerta que cortes em Almada vão continuar
- Água da torneira em Almada poderá ter aspeto esbranquiçado, avisa regulador