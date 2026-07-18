Almada: Reservas de água atingem 40% e permitem avaliar redução dos cortes

As reservas médias de água no concelho de Almada subiram para 40%, um nível que permite aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) avaliar uma possível redução do número de horas de corte no abastecimento.

Segundo informação divulgada pelos SMAS, a reserva média é calculada com base nos níveis de armazenamento dos reservatórios do Alto do Índio, Sobreda, Raposo, Lazarim, Trafaria, Vale Cavala e Pragal.

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Na escala de monitorização utilizada pela empresa municipal, os 40% colocam o concelho no nível 3 (amarelo), correspondente a reservas entre 30% e 50%. Este nível prevê a "avaliação da situação e possível redução do número de horas de corte". Os níveis inferiores implicam medidas mais restritivas, enquanto os superiores permitem um levantamento gradual das limitações até ao regresso à normalidade.

Entretanto, os SMAS prosseguem a operação de apoio às instituições prioritárias, através da distribuição de reservatórios de água com capacidade para mil litros, destinados a reforçar a autonomia no abastecimento das entidades mais vulneráveis afetadas pelos constrangimentos no sistema.

Depois de instalados, os depósitos são abastecidos por camiões-cisterna, numa operação que, segundo a empresa municipal, proporciona uma resposta "mais segura e eficiente".

Desde o início do mês, o concelho de Almada, em particular a Costa da Caparica, tem registado sucessivas falhas no abastecimento de água, situação que levou a Câmara Municipal a decretar o estado de alerta.

Entre as medidas adotadas pela autarquia contam-se o corte total do abastecimento em determinadas zonas do concelho e a proibição da utilização de água da rede pública para fins que não sejam domésticos ou essenciais.

Para reforçar o abastecimento, a Câmara de Almada colocou também em funcionamento dois novos furos, que estão a injetar mais 120 metros cúbicos de água por hora na rede pública.