Antigo presidente do Júri Nacional de Exames acusa ministro de avançar com correção digital sem avaliar projeto-piloto

O antigo presidente do Júri Nacional de Exames (JNE), Luís Duque de Almeida, acusa o ministro da Educação de ter decidido alargar a correção digital a todos os exames nacionais sem pedir qualquer avaliação à experiência-piloto realizada em 2025 na disciplina de Filosofia, que já tinha revelado constrangimentos.

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Em entrevista à Renascença, Luís Duque de Almeida afirma que o anúncio da generalização da classificação eletrónica, feito por Fernando Alexandre na abertura do ano letivo, surpreendeu o JNE.

"O senhor ministro não solicitou ao Júri Nacional de Exames qualquer balanço sobre a Filosofia. Sei que com o Júri nunca reuniu, nem nunca fez nenhum balanço. (...) Também sei que, quer da minha parte, quer da parte do meu colega, que é agora o atual presidente do Júri, nós éramos de opinião que não se poderia generalizar", afirma.

O antigo responsável diz mesmo desconhecer em que informação se baseou o ministro para tomar essa decisão.

"Não sei com que informação é que o senhor ministro tomou essa decisão. De certeza que do Júri não foi, porque o Júri não foi solicitado para tal", sublinha.

Embora não detalhe, nestas declarações à Renascença, quais foram os problemas identificados na correção digital da prova de Filosofia em 2025, Luís Duque de Almeida garante que a experiência revelou constrangimentos suficientes para justificar prudência antes de alargar o modelo a todos os exames nacionais.

Na sua perspetiva, o processo exigia uma fase de preparação e de testes, até porque, sublinha, "a Filosofia tinha tido alguns constrangimentos" e, por isso, "era muito arriscado avançar para a digitalização de todos os exames". O antigo presidente do JNE acrescenta que "era necessário haver um planeamento e uma testagem", admitindo desconhecer se esse trabalho chegou a ser feito.