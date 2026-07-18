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Comissão de Trabalhadores denuncia falhas no novo sistema do INEM e exige esclarecimentos
18 jul, 2026 - 22:31 • Lusa
Comissão de Trabalhadores alerta para riscos no acionamento dos meios de emergência e diz que continua sem resposta da direção.
A Comissão de Trabalhadores (CT) do INEM denunciou este sábado falhas no sistema informático OnCall, utilizado nos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), alertando que os problemas podem comprometer o acionamento dos meios de emergência e exigindo esclarecimentos ao conselho diretivo.
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