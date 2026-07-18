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Comissão de Trabalhadores denuncia falhas no novo sistema do INEM e exige esclarecimentos

18 jul, 2026 - 22:31 • Lusa

Comissão de Trabalhadores alerta para riscos no acionamento dos meios de emergência e diz que continua sem resposta da direção.

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A Comissão de Trabalhadores (CT) do INEM denunciou este sábado falhas no sistema informático OnCall, utilizado nos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), alertando que os problemas podem comprometer o acionamento dos meios de emergência e exigindo esclarecimentos ao conselho diretivo.

Em comunicado, a estrutura representativa dos trabalhadores refere ter recebido "relatos preocupantes" de profissionais sobre o funcionamento do sistema, cujas falhas afetam áreas críticas, como a seleção dos meios de socorro, a localização das ocorrências e dos meios disponíveis e a indicação das unidades hospitalares de destino.

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A CT afirma que solicitou esclarecimentos urgentes ao conselho diretivo na passada segunda-feira, questionando quem validou o sistema, se já eram conhecidas falhas antes da sua entrada em funcionamento, quantas anomalias foram reportadas e que medidas foram tomadas. "Até ao momento, não recebemos resposta", critica.

Segundo a comissão, o INEM informou os bombeiros e os restantes parceiros do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) de que, desde 8 de julho, o acionamento das ambulâncias dos Postos de Emergência Médica (PEM) e dos Postos de Reserva passou a depender exclusivamente da informação registada no Portal PEM.

A CT alerta que o próprio INEM reconhece estar ainda a otimizar o sistema informático de atendimento e despacho, ao mesmo tempo que transfere para as entidades parceiras a responsabilidade pela atualização do estado operacional dos meios.

Na perspetiva da comissão, estas alterações aumentam o risco de os CODU receberem informação desatualizada ou incorreta, podendo fazer com que meios disponíveis deixem de surgir como operacionais no sistema.

Por isso, a CT defende que o presidente do INEM deve esclarecer se o OnCall ou o Portal PEM condicionaram a seleção dos meios, a localização das ocorrências ou a resposta prestada, bem como explicar porque foi o sistema colocado em funcionamento sem que estivessem resolvidas todas as falhas críticas.

Há uma semana, o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) já tinha denunciado que o novo sistema de gestão de ocorrências dos CODU tinha colapsado, obrigando à realização de triagens em papel.

O INEM rejeitou "categoricamente" essas acusações, garantindo, em resposta à Lusa, que os registos clínicos e operacionais foram efetuados através dos sistemas informáticos em utilização, sem necessidade de recorrer ao papel.

O instituto assegura ainda que dispõe de um sistema de "call back", que permite recuperar chamadas interrompidas ou não atendidas à primeira tentativa, garantindo o respetivo acompanhamento dos pedidos de socorro.

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