Exames. Incerteza e ansiedade entre alunos do Porto que foram ver as pautas

Desalento e incerteza, entre lágrimas e poucos sorrisos, eram emoções demonstradas este sábado de manhã por alguns alunos em três escolas secundárias do Porto onde se deslocaram para verificar as pautas com as notas dos exames, publicadas na sexta-feira à noite. O ambiente era muito calmo durante a manhã junto às escolas secundárias Fontes Pereira de Melo, Garcia de Orta e Clara de Resende. Esta última não chegou a abrir os portões durante toda a manhã. Na Escola Fontes Pereira de Melo, a Lusa encontrou uma professora a aconselhar duas alunas, umas das quais, com lágrimas nos olhos, tinha dúvidas se deveria pedir ou não a revisão da prova. As alunas não quiseram prestar declarações, mas a professora da disciplina de Inglês Paula Cunha não escondeu a indignação pela forma como o processo de avaliações decorreu.

"É um stresse para toda a gente, professores, funcionários e, sobretudo, para os alunos. Não vejo qual o interesse de colocar as notas semi-avaliadas [avaliação suspensa], o que deixa os alunos ainda mais ansiosos. Era preferível que tivessem assumido que não havia condições para publicar as pautas e na segunda-feira começaríamos a semana com outra dinâmica, com outra calma. Isto já está mal desde o princípio", considerou. Notas de -3 Outra crítica que fez refere-se a classificações negativas de "- 3" que aparecem nas pautas. "Sou professora há mais de 30 anos, sempre existiram notas de zero a 20. Agora também temos "-3", ainda não percebi o que é que isso significa, mas pronto, haverá alguma explicação. Eu sou de Inglês-Alemão, portanto perceberei menos de números", ironizou. Por esse e muitos outros motivos, disse, "é preciso que se tirem conclusões, não se percebe porque não analisaram melhor as conclusões do que aconteceu no ano passado com a prova de Filosofia. "Claro que se o processo não correu bem com Filosofia, dificilmente correria melhor com um número megalómano de provas", acrescentou. A docente salientou "o esforço" de professores em todo este processo, trabalhando sempre "na defesa dos interesses dos seus alunos".

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"Obviamente, já sabemos que a área digital está aí e não vai voltar atrás, mas com conta, peso e medida, não é tratar os professores como empregados, porque os professores são a sorte de todos os ministros da Educação, põem acima de tudo os alunos", considerou. E acrescentou: "Os professores não estão preocupados se o senhor ministro da Educação ou o senhor primeiro-ministro têm outros interesses, não me interessa rigorosamente nada. Sou professora de Inglês-Alemão e, para mim, os meus alunos são o que me move.". As notas foram publicadas ou comunicadas via e-mail na sexta-feira à noite, através da Plataforma Inovar, onde os alunos têm todo o seu processo escolar. Não foi o caso de uma aluna colombiana que se propôs aos exames, para poder seguir Medicina, curso que frequentava no seu país de origem. Ao lado do seu namorado, Melissa Zapata não escondia as lágrimas e a ansiedade.