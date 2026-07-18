Exames. Maioria das escolas já terão afixado as notas

A maioria das escolas já terão afixado as notas dos exames do secundário, segundo indica o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) à Renascença.

Filinto Lima sublinha que as escolas "fizeram um esforço adicional" ao longo da noite para conseguir afixar as classificações.

Este representante dos diretores escolares avisa, contudo, "que ainda há centenas de notas suspensas" o que impede que estes alunos se candidatem ao ensino superior. Filinto Lima espera que o EduQA explique já este sábado qual será a solução.

O EduQA deverá explicar a situação este sábado e divulgar instruções quanto a estes casos.

A Federação Nacional da Educação (FNE) quer que sejam pagas todas as horas extraordinárias feitas pelos professores e por outros profissionais de educação durante este processo de classificação de exames nacionais do ensino secundário.

Devido aos problemas no processo de correção, as notas das provas finais do 9.º ano não vão ser divulgadas esta sexta-feira.



Em declarações à SIC Notícias, o ministro da Educação, Fernando Alexandre, disse que preferia "ter lançado as notas bastante mais cedo", mas "o rigor" sempre foi a prioridade do Governo.

