- Noticiário das 9h
- 18 jul, 2026
-
Educação
Exames. Maioria das escolas já terão afixado as notas
18 jul, 2026 - 09:40 • Susana Madureira Martins , João Malheiro
Contudo, "ainda há centenas de notas suspensas" o que impede que estes alunos se candidatem ao ensino superior. Filinto Lima espera que o EduQA explique já este sábado qual será a solução.
A maioria das escolas já terão afixado as notas dos exames do secundário, segundo indica o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) à Renascença.
Filinto Lima sublinha que as escolas "fizeram um esforço adicional" ao longo da noite para conseguir afixar as classificações.
Este representante dos diretores escolares avisa, contudo, "que ainda há centenas de notas suspensas" o que impede que estes alunos se candidatem ao ensino superior. Filinto Lima espera que o EduQA explique já este sábado qual será a solução.
O EduQA deverá explicar a situação este sábado e divulgar instruções quanto a estes casos.
A Federação Nacional da Educação (FNE) quer que sejam pagas todas as horas extraordinárias feitas pelos professores e por outros profissionais de educação durante este processo de classificação de exames nacionais do ensino secundário.
Devido aos problemas no processo de correção, as notas das provas finais do 9.º ano não vão ser divulgadas esta sexta-feira.
Em declarações à SIC Notícias, o ministro da Educação, Fernando Alexandre, disse que preferia "ter lançado as notas bastante mais cedo", mas "o rigor" sempre foi a prioridade do Governo.
- Noticiário das 9h
- 18 jul, 2026
-
- Estado da Nação: "Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro
- Consulta de exames nacionais pode exigir pedido dos alunos
- Ministro garante que exames estão todos corrigidos e prontos a seguir para as escolas
- Exames de anos anteriores dão vantagem no acesso ao Superior?
- Quantos exames nacionais é que ainda estão por corrigir?
- Exames Nacionais. Como posso pedir a revisão de uma prova?
- Atraso nas correções dos exames nacionais: posso pedir compensação pelos prejuízos nas férias?
- Exames. Como é que os alunos podem consultar as provas corrigidas?
- Atrasar 2ª fase dos exames para setembro? “Dava para descansar. Já aconteceu em anos anteriores”
- Estado da Nação: "Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro
- Consulta de exames nacionais pode exigir pedido dos alunos
- Ministro garante que exames estão todos corrigidos e prontos a seguir para as escolas
- Exames de anos anteriores dão vantagem no acesso ao Superior?
- Quantos exames nacionais é que ainda estão por corrigir?
- Exames Nacionais. Como posso pedir a revisão de uma prova?
- Atraso nas correções dos exames nacionais: posso pedir compensação pelos prejuízos nas férias?
- Exames. Como é que os alunos podem consultar as provas corrigidas?
- Atrasar 2ª fase dos exames para setembro? “Dava para descansar. Já aconteceu em anos anteriores”