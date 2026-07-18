Exames nacionais: escolas recebem pautas atualizadas, mas diretores criticam silêncio do EduQA

As escolas começaram este sábado a receber novas pautas dos exames nacionais, numa tentativa de corrigir as classificações que surgiram com a indicação "suspenso". O número de pautas incompletas tem vindo a diminuir ao longo do dia, mas milhares de alunos continuam sem conhecer a nota final.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em declarações à Renascença, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima, explica que os ficheiros enviados, entretanto, às escolas estão a permitir substituir as pautas afixadas na sexta-feira por versões mais completas.

Segundo o dirigente, é já visível uma redução significativa do número de classificações em falta, uma vez que "grande parte" das menções "suspenso" está a ser substituída pelas respetivas notas.

"Percebe-se que este número está a ser reduzido substancialmente com estes novos ficheiros que, entretanto, estão a chegar às escolas e, portanto, que vão substituir as pautas que fixámos ontem à noite por estas pautas mais atualizadas, em que grande parte delas, de facto, a palavra 'suspenso' está a ser substituída por um algarismo", diz o responsável.