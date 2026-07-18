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Exames nacionais: escolas recebem pautas atualizadas, mas diretores criticam silêncio do EduQA
18 jul, 2026 - 17:32 • Olímpia Mairos , com Alexandre Abrantes Neves
Milhares de alunos continuam com classificações suspensas. Filinto Lima diz que as escolas começam a receber novas pautas, mas quer garantias de que todos os casos serão resolvidos.
As escolas começaram este sábado a receber novas pautas dos exames nacionais, numa tentativa de corrigir as classificações que surgiram com a indicação "suspenso". O número de pautas incompletas tem vindo a diminuir ao longo do dia, mas milhares de alunos continuam sem conhecer a nota final.
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Em declarações à Renascença, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima, explica que os ficheiros enviados, entretanto, às escolas estão a permitir substituir as pautas afixadas na sexta-feira por versões mais completas.
Segundo o dirigente, é já visível uma redução significativa do número de classificações em falta, uma vez que "grande parte" das menções "suspenso" está a ser substituída pelas respetivas notas.
"Percebe-se que este número está a ser reduzido substancialmente com estes novos ficheiros que, entretanto, estão a chegar às escolas e, portanto, que vão substituir as pautas que fixámos ontem à noite por estas pautas mais atualizadas, em que grande parte delas, de facto, a palavra 'suspenso' está a ser substituída por um algarismo", diz o responsável.
Apesar desta evolução, Filinto Lima diz que é ainda impossível garantir que todos os alunos afetados verão a situação resolvida.
"É isso que nós queremos. Agora, vamos perceber se esta solução, se esta situação vai abranger todos os alunos, todas as palavras que estão neste momento nas pautas, com a menção de 'suspenso'", acrescenta.
O presidente da ANDAEP lamenta, por isso, a falta de esclarecimentos por parte do EduQA e do Júri Nacional de Exames, que tinham prometido prestar informação durante este sábado sobre a dimensão do problema e o calendário para a sua resolução.
Entretanto, também o líder do Partido Socialista criticou o silêncio do primeiro-ministro, apelando a Luís Montenegro para explicar quando ficarão regularizadas todas as classificações em falta.
A Renascença questionou o Ministério da Educação e o EduQA sobre o número de provas que continuam sem classificação e o prazo previsto para resolver a situação. Até ao momento, não foi enviada qualquer resposta.
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