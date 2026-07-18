Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 18 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Exames nacionais: escolas recebem pautas atualizadas, mas diretores criticam silêncio do EduQA

18 jul, 2026 - 17:32 • Olímpia Mairos , com Alexandre Abrantes Neves

Milhares de alunos continuam com classificações suspensas. Filinto Lima diz que as escolas começam a receber novas pautas, mas quer garantias de que todos os casos serão resolvidos.

A+ / A-

As escolas começaram este sábado a receber novas pautas dos exames nacionais, numa tentativa de corrigir as classificações que surgiram com a indicação "suspenso". O número de pautas incompletas tem vindo a diminuir ao longo do dia, mas milhares de alunos continuam sem conhecer a nota final.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em declarações à Renascença, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima, explica que os ficheiros enviados, entretanto, às escolas estão a permitir substituir as pautas afixadas na sexta-feira por versões mais completas.

Segundo o dirigente, é já visível uma redução significativa do número de classificações em falta, uma vez que "grande parte" das menções "suspenso" está a ser substituída pelas respetivas notas.

"Percebe-se que este número está a ser reduzido substancialmente com estes novos ficheiros que, entretanto, estão a chegar às escolas e, portanto, que vão substituir as pautas que fixámos ontem à noite por estas pautas mais atualizadas, em que grande parte delas, de facto, a palavra 'suspenso' está a ser substituída por um algarismo", diz o responsável.

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais
A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Apesar desta evolução, Filinto Lima diz que é ainda impossível garantir que todos os alunos afetados verão a situação resolvida.

"É isso que nós queremos. Agora, vamos perceber se esta solução, se esta situação vai abranger todos os alunos, todas as palavras que estão neste momento nas pautas, com a menção de 'suspenso'", acrescenta.

O presidente da ANDAEP lamenta, por isso, a falta de esclarecimentos por parte do EduQA e do Júri Nacional de Exames, que tinham prometido prestar informação durante este sábado sobre a dimensão do problema e o calendário para a sua resolução.

Entretanto, também o líder do Partido Socialista criticou o silêncio do primeiro-ministro, apelando a Luís Montenegro para explicar quando ficarão regularizadas todas as classificações em falta.

A Renascença questionou o Ministério da Educação e o EduQA sobre o número de provas que continuam sem classificação e o prazo previsto para resolver a situação. Até ao momento, não foi enviada qualquer resposta.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 18 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Vídeo

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A internet ainda não decidiu

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A (...)

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a resposta às tempestades. Os momentos que marcaram o debate do Estado da Nação

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a(...)

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"