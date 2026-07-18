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Exames: Pautas completas serão afixadas a partir de domingo após validação de 1.400 provas

18 jul, 2026 - 23:11 • Olímpia Mairos

EduQA diz que atraso se deveu a um processo adicional de validação para garantir a qualidade e a equidade dos resultados. Cerca de 1.400 provas ficaram temporariamente suspensas.

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As pautas completas com os resultados dos exames nacionais do ensino secundário começam a ser afixadas pelas escolas a partir deste domingo , anunciou este sábado o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA).

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Segundo o instituto, a decisão de proceder a uma verificação adicional foi tomada para assegurar a qualidade, a transparência e a equidade dos resultados, num universo de 290.351 exames realizados em todo o país. O objetivo, explica, foi garantir que as classificações divulgadas apresentavam a consistência necessária antes da sua publicação.

Validação atrasou divulgação de algumas classificações

No comunicado, o EduQA esclarece que, para evitar um atraso generalizado na publicação dos resultados, o Júri Nacional de Exames (JNE) decidiu, na sexta-feira, às 19h30, autorizar o envio das pautas para as escolas, apesar de ainda existirem algumas provas em fase de validação.

Esses exames ficaram identificados com o código "-3" no programa ENES, sinalizando que os respetivos resultados se encontravam temporariamente suspensos. Entretanto, o processo de validação foi concluído durante este sábado, estando as pautas completas prontas para serem remetidas às escolas nas próximas horas, para posterior afixação.

O instituto justifica que esta solução permitiu não atrasar em demasia a divulgação dos resultados para a grande maioria dos alunos e respetivas famílias, ao mesmo tempo que assegurava um controlo rigoroso da qualidade das classificações ainda em análise.

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EduQA lamenta espera dos alunos

O EduQA reconhece que o processo obrigou um conjunto limitado de alunos a aguardar mais tempo pelos resultados, situação que lamenta.

Ainda assim, sustenta que a prioridade foi garantir a fiabilidade da avaliação externa, sublinhando que o organismo está "totalmente comprometido com os alunos e com a qualidade da avaliação externa", considerada determinante para o acesso ao ensino superior e para o prosseguimento do percurso académico ou profissional dos estudantes.

Segunda fase já está em curso

O instituto recorda ainda que as inscrições para a segunda fase dos exames nacionais já estão abertas e decorrem até segunda-feira, 20 de julho, através da plataforma PIEPE.

O comunicado informa igualmente que os alunos poderão consultar as provas em formato digital, disponibilizadas pelas escolas, uma medida que pretende facilitar o acesso aos exames e reforçar a transparência do processo de avaliação.

Ano marcado pela transição digital

Na parte final da nota, o EduQA faz um balanço do atual ano letivo, classificando-o como um ano de "especial exigência", marcado pela conclusão da transição digital da avaliação externa em todos os ciclos de ensino.

O presidente do instituto, Luís Pereira dos Santos, deixa um agradecimento aos professores classificadores, às estruturas centrais e regionais do Júri Nacional de Exames, aos técnicos, diretores das escolas e restantes profissionais envolvidos no processo, destacando o empenho demonstrado perante os desafios enfrentados ao longo da época de exames.

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