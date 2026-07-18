Exames: Pautas completas serão afixadas a partir de domingo após validação de 1.400 provas

As pautas completas com os resultados dos exames nacionais do ensino secundário começam a ser afixadas pelas escolas a partir deste domingo , anunciou este sábado o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA).

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Segundo o instituto, a decisão de proceder a uma verificação adicional foi tomada para assegurar a qualidade, a transparência e a equidade dos resultados, num universo de 290.351 exames realizados em todo o país. O objetivo, explica, foi garantir que as classificações divulgadas apresentavam a consistência necessária antes da sua publicação.

Validação atrasou divulgação de algumas classificações

No comunicado, o EduQA esclarece que, para evitar um atraso generalizado na publicação dos resultados, o Júri Nacional de Exames (JNE) decidiu, na sexta-feira, às 19h30, autorizar o envio das pautas para as escolas, apesar de ainda existirem algumas provas em fase de validação.

Esses exames ficaram identificados com o código "-3" no programa ENES, sinalizando que os respetivos resultados se encontravam temporariamente suspensos. Entretanto, o processo de validação foi concluído durante este sábado, estando as pautas completas prontas para serem remetidas às escolas nas próximas horas, para posterior afixação.

O instituto justifica que esta solução permitiu não atrasar em demasia a divulgação dos resultados para a grande maioria dos alunos e respetivas famílias, ao mesmo tempo que assegurava um controlo rigoroso da qualidade das classificações ainda em análise.