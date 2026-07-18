- Noticiário das 20h
- 18 jul, 2026
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Exames: Provedora de Justiça pede explicações ao Governo sobre notas e medidas para a segunda fase
18 jul, 2026 - 18:28 • Olímpia Mairos
Luísa Neto quer conhecer o ponto de situação da publicação das classificações e as soluções previstas para garantir igualdade de acesso à segunda fase dos exames nacionais.
A Provedoria de Justiça pediu esclarecimentos ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação sobre os problemas na divulgação das classificações dos exames nacionais e quer conhecer as medidas que o Governo pretende adotar para evitar novos constrangimentos na segunda fase dos exames, que começa na segunda-feira.
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Em comunicado divulgado este sábado, a instituição revela que solicitou ao gabinete do ministro um "ponto de situação sobre o procedimento de publicação das notas dos exames nacionais", bem como a identificação das "medidas pensadas para obviar os riscos incorridos, em especial quanto ao início da segunda fase de exames".
A Provedoria, liderada por Luísa Neto, justifica a intervenção com as queixas recebidas, sobretudo por parte das famílias dos alunos, sublinhando que "as circunstâncias e o contexto que têm envolvido a realização das provas de exames nacionais do corrente ano letivo têm sido objeto de várias queixas". O organismo considera ainda que a "inédita forma de publicação das classificações dos exames" e as suas possíveis consequências "exigem um acompanhamento próximo e em permanência da situação", em articulação com as entidades responsáveis.
Entre as principais preocupações está a garantia de igualdade de oportunidades para os alunos que pretendem realizar a segunda fase dos exames nacionais. A Provedoria alerta que é necessário assegurar "condições de igualdade de acesso à segunda fase de exames" para os estudantes que ainda não conhecem a classificação da primeira fase ou que desconhecem qual o procedimento a adotar caso venham a recebê-la entretanto.
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