Incêndio em loja de Leça do Balio em Matosinhos já foi extinto

O incêndio que deflagrou ao início da tarde de hoje numa loja de produtos chineses em Leça do Balio, Matosinhos, já foi extinto, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, o alerta foi dado às 12:57 para um incêndio na loja Big China, na Rua Godinho de Faria, naquele concelho do distrito do Porto. O fogo foi dado como extinto cerca das 14h15.

No local continuam os trabalhos de ventilação do edifício.



A combater as chamas estiveram 22 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Leça do Balio, os Bombeiros Voluntários de São Mamede de Infesta e ainda os Bombeiros Voluntários de Matosinhos Leça.

Contactada pela Lusa, fonte dos Bombeiros Voluntários de Leça do Balio não conseguiu adiantar mais informações, mas indicou que o estabelecimento foi consumido pelas chamas há nove anos.

Em 2017, o fogo nesta loja de retalho obrigou a evacuar os prédios à volta e três bombeiros chegaram a ser transportados para o hospital por exaustão.

[Notícia atualizada às 15h54 com indicação de que o incêndio foi extinto]