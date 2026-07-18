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Incêndio em loja de Leça do Balio em Matosinhos
18 jul, 2026 - 14:44 • Lusa
A mesma loja já tinha consumida pelas chamas há nove anos.
Um incêndio deflagrou ao início da tarde de hoje numa loja de produtos chineses em Leça do Balio, Matosinhos, estando pelas 14:10 a ser combatido por 22 operacionais.
De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, o alerta foi dado às 12:57 para um incêndio na loja Big China, na Rua Godinho de Faria, naquele concelho do distrito do Porto.
A combater as chamas estão os Bombeiros Voluntários de Leça do Balio, os Bombeiros Voluntários de São Mamede de Infesta e ainda os Bombeiros Voluntários de Matosinhos Leça.
Contactada pela Lusa, fonte dos Bombeiros Voluntários de Leça do Balio não conseguiu adiantar mais informações, mas indicou que o estabelecimento foi consumido pelas chamas há nove anos.
Em 2017, o fogo nesta loja de retalho obrigou a evacuar os prédios à volta e três bombeiros chegaram a ser transportados para o hospital por exaustão.
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