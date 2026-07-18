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Incêndio em loja de Leça do Balio em Matosinhos

18 jul, 2026 - 14:44 • Lusa

A mesma loja já tinha consumida pelas chamas há nove anos.

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Um incêndio deflagrou ao início da tarde de hoje numa loja de produtos chineses em Leça do Balio, Matosinhos, estando pelas 14:10 a ser combatido por 22 operacionais.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, o alerta foi dado às 12:57 para um incêndio na loja Big China, na Rua Godinho de Faria, naquele concelho do distrito do Porto.

A combater as chamas estão os Bombeiros Voluntários de Leça do Balio, os Bombeiros Voluntários de São Mamede de Infesta e ainda os Bombeiros Voluntários de Matosinhos Leça.

Contactada pela Lusa, fonte dos Bombeiros Voluntários de Leça do Balio não conseguiu adiantar mais informações, mas indicou que o estabelecimento foi consumido pelas chamas há nove anos.

Em 2017, o fogo nesta loja de retalho obrigou a evacuar os prédios à volta e três bombeiros chegaram a ser transportados para o hospital por exaustão.

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