- Noticiário das 18h
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Linha do Algarve passa a ser totalmente elétrica a partir de domingo
18 jul, 2026 - 17:00 • Olímpia Mairos
Modernização de 45 milhões de euros elimina transbordos em Faro, aumenta a oferta regional em 18% e permite reforçar as ligações ferroviárias no Oeste e Alentejo.
A Linha do Algarve entra este domingo em operação integralmente elétrica, numa mudança que permitirá viagens mais rápidas, ligações diretas entre Lagos e Vila Real de Santo António e um aumento de cerca de 18% da oferta regional, anunciou este sábado o Ministério das Infraestruturas e Habitação.
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A eletrificação da linha, que representou um investimento de 45 milhões de euros, elimina os transbordos em Faro nos serviços regionais, aumenta a frequência nas horas de ponta e coloca em circulação unidades elétricas com maior capacidade e melhores condições de acessibilidade. Os novos comboios passam a oferecer 536 lugares, entre sentados e em pé, face aos atuais 388 lugares.
Segundo o Governo, a entrada em funcionamento dos comboios elétricos permitirá ainda à CP reafetar as automotoras a diesel para as Linhas do Oeste e do Alentejo, reforçando a oferta nesses percursos.
O Ministério sublinha que a modernização da Linha do Algarve melhora a mobilidade diária das populações, beneficia o turismo e contribui para a redução das emissões poluentes, enquadrando-se nos objetivos nacionais de descarbonização dos transportes públicos.
Em comunicado, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, defende que "o investimento em ferrovia e material circulante são estratégicos para o país: aliam crescimento económico, coesão territorial e sustentabilidade ambiental". O governante acrescenta que o Executivo continua a trabalhar para preparar "Portugal para uma mobilidade mais moderna, competitiva e sustentável".
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