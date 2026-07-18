Ministério garante que nenhum aluno será prejudicado no acesso ao superior e pede desculpa pelos atrasos nos exames

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) garantiu este sábado que "nenhum aluno será prejudicado no acesso ao Ensino Superior por motivos não imputáveis ao próprio", na sequência dos problemas registados na divulgação das classificações dos exames nacionais do ensino secundário.

Em comunicado, o ministério explica que as classificações que estavam em falta começaram a ser enviadas às escolas na sexta-feira à noite e durante a manhã deste sábado, estando os estabelecimentos de ensino a atualizar as pautas e as plataformas de consulta dos resultados. Segundo o MECI, as provas surgiam com a menção "suspenso" ou com valores negativos "quando existe uma classificação atribuída".

O ministério justifica os atrasos com a necessidade de analisar várias situações para "garantir o rigor da avaliação", entre as quais provas enviadas tardiamente pelas escolas, folhas de versão em falta ou folhas de continuação sem identificação adequada. Acrescenta que "todas as situações que possam corresponder a desconformidades serão averiguadas".

De acordo com o comunicado, foi o EduQA/Júri Nacional de Exames que decidiu publicar com a menção "suspenso" os casos que ainda estavam em análise, "de modo a prevenir erros que prejudicassem os alunos". O organismo deverá informar ainda este sábado as escolas sobre os processos que continuam pendentes por dependerem de informação adicional dos estabelecimentos de ensino.

(em atualização)