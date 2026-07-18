PJ detém homem de 45 anos por suspeitas de abuso sexual da sobrinha menor

Um homem de 45 anos foi detido em Lisboa por suspeitas de sete crimes de abuso sexual de menores sobre a sua sobrinha de 16 anos, informou este sábado a Polícia Judiciaria (PJ).

Com base na sua investigação, a PJ concluiu que os crimes ocorreram no domicílio do suspeito, em Oeiras, no distrito de Lisboa, e na viatura do mesmo.

O agressor é tio da vítima e reside em Portugal há três meses.

"Durante dois dias, a menor sofreu vários abusos sexuais, tendo denunciado a situação, através de uma amiga, que se encontrava no estrangeiro, tendo esta alertado a mãe, que regressou de imediato a Portugal e alertou as autoridades, à chegada ao aeroporto de Lisboa", lê-se no comunicado.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Cascais, para aplicação das adequadas medidas de coação.