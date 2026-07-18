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PJ detém homem de 45 anos por suspeitas de abuso sexual da sobrinha menor

18 jul, 2026 - 13:04 • Lusa

O agressor é tio da vítima e reside em Portugal há três meses.

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Um homem de 45 anos foi detido em Lisboa por suspeitas de sete crimes de abuso sexual de menores sobre a sua sobrinha de 16 anos, informou este sábado a Polícia Judiciaria (PJ).

Com base na sua investigação, a PJ concluiu que os crimes ocorreram no domicílio do suspeito, em Oeiras, no distrito de Lisboa, e na viatura do mesmo.

O agressor é tio da vítima e reside em Portugal há três meses.

"Durante dois dias, a menor sofreu vários abusos sexuais, tendo denunciado a situação, através de uma amiga, que se encontrava no estrangeiro, tendo esta alertado a mãe, que regressou de imediato a Portugal e alertou as autoridades, à chegada ao aeroporto de Lisboa", lê-se no comunicado.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Cascais, para aplicação das adequadas medidas de coação.

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