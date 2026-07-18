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PJ detém homem na posse de drogas sintéticas no aeroporto de Lisboa

18 jul, 2026 - 12:51 • Lusa

O suspeito, de 22 anos será agora presente a primeiro interrogatório judicial.

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A Polícia Judiciária (PJ) identificou e deteve um cidadão no aeroporto de Lisboa que transportava na sua bagagem "elevadas quantidades de drogas sintéticas", cujo destino seria a venda num festival de música, foi hoje anunciado.

Num comunicado, a PJ indicou que a detenção, feita através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, ocorreu no contexto de "uma investigação em curso e que visa a prevenção e repressão da introdução, trânsito e saída de produtos estupefacientes de e em território nacional".

Os produtos apreendidos incluíam "250 gramas de produto em pó identificado laboratorialmente como sendo MDMA", correspondendo, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição a, pelo menos, 2.416 doses individuais.

Possuía ainda "900 gramas de produto identificado laboratorialmente como sendo N-Etilpentedrona, mais conhecido por NEP", uma droga "potenciadora de paranoia severa, agitação, insónia prolongada, aumento extremo do ritmo cardíaco e temperatura corporal", podendo mesmo ser fatal e que está associada "a vários episódios de violência grave".

O suspeito tinha ainda na sua posse 382 comprimidos, identificados laboratorialmente como contendo MDMA e outros 607 comprimidos semelhantes, assim como "2.500 gramas de uma substância identificada laboratorialmente como sendo cetamina".

O suspeito, de 22 anos, cuja nacionalidade não foi especificada, será agora presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medida de coação, disse a PJ.

As investigações prosseguem a cargo da PJ, em inquérito titulado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

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