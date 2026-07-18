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PJ deteve professor suspeito de abuso sexual de menores no Grande Porto

18 jul, 2026 - 09:50 • Lusa

A investigação seguiu-se na sequência de um processo disciplinar instaurado a um docente, após conhecimento da existência de um vídeo em que o suspeito se encontrava em práticas sexuais explícitas com um jovem.

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A Polícia Judiciária (PJ) anunciou este sábado a detenção, no Grande Porto, de um professor, de 45 anos, suspeito da prática de crimes de abuso sexual de menores dependentes, aliciamento de menores para fins sexuais e de pornografia de menores.

A PJ esclarece, em comunicado, que três crianças foram vítimas no ano letivo de 2024/2025.

A investigação seguiu-se a uma denúncia efetuada por um agrupamento escolar, na sequência de um processo disciplinar instaurado a um docente, após conhecimento da existência de um vídeo em que o suspeito se encontrava em práticas sexuais explícitas com um jovem.

Na investigação, apurou-se que o suspeito "aliciou os alunos à prática de atos sexuais consigo, bem como, ao envio de imagens de teor pornográfico, a troco de pagamentos em dinheiro".

Na sequência da investigação desenvolvida e dos elementos probatórios recolhidos, "fortemente indiciadores das condutas ilícitas, foram emitidos mandados de detenção fora de flagrante delito, cumpridos na sexta-feira".

O homem, sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coação.

O inquérito é titulado pelo Ministério Público de Santa Maria da Feira.

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