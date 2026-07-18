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Problemas de falta de água em Queluz

18 jul, 2026 - 15:04 • Alexandre Abrantes Neves , João Malheiro

Restabelecimento previsto começar pelas 16h00.

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Centenas de pessoas estão há várias horas sem água em zonas de Queluz, este sábado.

Há muitas queixas nas redes sociais e relatos que o problema se prolonga desde madrugada.

O problema já foi assumido pelos Serviços Municipalizados de Sintra, que prevê o início do restabelecimento para as 16h00.

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