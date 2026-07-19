Almada: SMAS identificaram "diversos pontos com perdas significativas" de água

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada reforçaram as ações de fiscalização para garantir uma "utilização responsável" da água e identificaram, nos últimos dias, "diversos pontos com perdas significativas", revelou a entidade.

Segundo os SMAS, as inspeções permitiram detetar ligações irregulares à rede pública, algumas destinadas a alimentar sistemas de rega, o que levou à realização de intervenções imediatas.

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Os trabalhos envolveram escavações e drenagens, permitindo repor o funcionamento da infraestrutura e eliminar situações de desperdício de água.

As operações de fiscalização têm como objetivo proteger a rede pública de abastecimento, prevenir perdas e identificar irregularidades que possam comprometer a eficiência do sistema.

Ainda assim, os serviços municipais sublinham que a maioria das inspeções confirmou que as ligações estão regulares e que a generalidade dos utilizadores está a cumprir as restrições e a usar a água de forma responsável.

Além das inspeções à rede, os SMAS fiscalizaram também grandes consumidores de água no concelho, verificando caixas técnicas, válvulas e pontos de ligação.

Essas ações permitiram identificar situações que potenciavam consumos não contabilizados, tendo todas as ligações irregulares detetadas sido encerradas e seladas, impedindo a continuação de utilizações indevidas da água da rede pública.

No sábado, os SMAS indicaram que as reservas médias de água em Almada se situavam nos 40%, correspondendo ao nível 3 (amarelo) na escala de monitorização utilizada pelos serviços.

O concelho enfrenta falhas no abastecimento de água desde o início do mês, com maior impacto na Costa da Caparica, situação que levou a Câmara Municipal de Almada a decretar situação de alerta.

Entre as medidas adotadas estão o corte total do abastecimento em determinadas zonas e a proibição de utilizações da água da rede pública que não correspondam a usos domésticos ou essenciais.

Para reforçar o abastecimento, sobretudo na Costa da Caparica, a autarquia colocou em funcionamento dois novos furos, que estão a injetar mais 120 metros cúbicos de água por hora na rede pública.