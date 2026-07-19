Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 19 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Almada: SMAS identificaram "diversos pontos com perdas significativas" de água

19 jul, 2026 - 19:18 • Lusa

Fiscalizações detetaram ligações irregulares à rede pública, algumas para sistemas de rega, numa altura em que Almada enfrenta restrições no abastecimento.

A+ / A-

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada reforçaram as ações de fiscalização para garantir uma "utilização responsável" da água e identificaram, nos últimos dias, "diversos pontos com perdas significativas", revelou a entidade.

Segundo os SMAS, as inspeções permitiram detetar ligações irregulares à rede pública, algumas destinadas a alimentar sistemas de rega, o que levou à realização de intervenções imediatas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os trabalhos envolveram escavações e drenagens, permitindo repor o funcionamento da infraestrutura e eliminar situações de desperdício de água.

As operações de fiscalização têm como objetivo proteger a rede pública de abastecimento, prevenir perdas e identificar irregularidades que possam comprometer a eficiência do sistema.

Ainda assim, os serviços municipais sublinham que a maioria das inspeções confirmou que as ligações estão regulares e que a generalidade dos utilizadores está a cumprir as restrições e a usar a água de forma responsável.

Além das inspeções à rede, os SMAS fiscalizaram também grandes consumidores de água no concelho, verificando caixas técnicas, válvulas e pontos de ligação.

Essas ações permitiram identificar situações que potenciavam consumos não contabilizados, tendo todas as ligações irregulares detetadas sido encerradas e seladas, impedindo a continuação de utilizações indevidas da água da rede pública.

No sábado, os SMAS indicaram que as reservas médias de água em Almada se situavam nos 40%, correspondendo ao nível 3 (amarelo) na escala de monitorização utilizada pelos serviços.

O concelho enfrenta falhas no abastecimento de água desde o início do mês, com maior impacto na Costa da Caparica, situação que levou a Câmara Municipal de Almada a decretar situação de alerta.

Entre as medidas adotadas estão o corte total do abastecimento em determinadas zonas e a proibição de utilizações da água da rede pública que não correspondam a usos domésticos ou essenciais.

Para reforçar o abastecimento, sobretudo na Costa da Caparica, a autarquia colocou em funcionamento dois novos furos, que estão a injetar mais 120 metros cúbicos de água por hora na rede pública.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 19 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Vídeo

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A internet ainda não decidiu

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A (...)

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a resposta às tempestades. Os momentos que marcaram o debate do Estado da Nação

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a(...)

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"