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Buscas por jovem desaparecido no rio Minho interrompidas ao início da noite

19 jul, 2026 - 22:48 • Lusa

Jovem foi arrastado pela corrente quando nadava com quatro amigos. Buscas serão retomadas na manhã de segunda-feira.

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As buscas pelo jovem de 23 anos que desapareceu este domingo quando tomava banho no rio Minho foram interrompidas ao início da noite, sem resultados, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O jovem terá sido arrastado pela corrente quando nadava no troço internacional do rio Minho, entre a ilha Morraceira de Seixas e Lanhelas, no concelho de Caminha.

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Em comunicado, a AMN refere que as operações foram coordenadas pelo capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima de Caminha e envolveram meios portugueses e espanhóis.

Nas buscas estiveram empenhados elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Caminha, da Comandância Naval do Minho (autoridade espanhola), do Projeto SeaWatch, dos Bombeiros Voluntários de Caminha e de Vila Nova de Cerveira, além de lanchas das marinhas portuguesa e espanhola, embarcações particulares e uma aeronave.

As operações de busca serão retomadas na manhã de segunda-feira.

Segundo fonte da Proteção Civil, o jovem desapareceu depois de entrar no rio com quatro amigos. Os cinco foram surpreendidos pela corrente, mas quatro conseguiram regressar à margem.

O alerta foi dado cerca das 13h40 e, pelas 15h00, estavam mobilizados mais de 40 operacionais para as operações de busca e salvamento.

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