Buscas por jovem desaparecido no rio Minho interrompidas ao início da noite

As buscas pelo jovem de 23 anos que desapareceu este domingo quando tomava banho no rio Minho foram interrompidas ao início da noite, sem resultados, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O jovem terá sido arrastado pela corrente quando nadava no troço internacional do rio Minho, entre a ilha Morraceira de Seixas e Lanhelas, no concelho de Caminha.

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Em comunicado, a AMN refere que as operações foram coordenadas pelo capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima de Caminha e envolveram meios portugueses e espanhóis.

Nas buscas estiveram empenhados elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Caminha, da Comandância Naval do Minho (autoridade espanhola), do Projeto SeaWatch, dos Bombeiros Voluntários de Caminha e de Vila Nova de Cerveira, além de lanchas das marinhas portuguesa e espanhola, embarcações particulares e uma aeronave.

As operações de busca serão retomadas na manhã de segunda-feira.

Segundo fonte da Proteção Civil, o jovem desapareceu depois de entrar no rio com quatro amigos. Os cinco foram surpreendidos pela corrente, mas quatro conseguiram regressar à margem.

O alerta foi dado cerca das 13h40 e, pelas 15h00, estavam mobilizados mais de 40 operacionais para as operações de busca e salvamento.