Depois das notas, a desconfiança: "“Há alunos de 20 e de 19 que tiveram 9 valores”

Vitorino Oliveira regressou na manhã este domingo, pela segunda vez no fim de semana, à secundária Joaquim de Araujo, em Penafiel, para confirmar as notas do neto, Pedro, depois da “desilusão” da classificação dos exames nacionais.

Conta que o aluno do 12.º ano não tem notas suspensas, mas “nada bate certo”.

“Ele é um aluno de 20 [valores]. A nota mais baixa foi de 19, a matemática”, diz Vitorino lamentando que tal não se reflita nas provas. “Nos exames nacionais acho que ele está com 13, ou nem isso,” ressalva o avô que se diz “em choque” garantindo, ao mesmo tempo, que não é caso único, pelo menos, naquela escola.

“Acho que é geral. Todas as notas são muito baixas para aquilo que os alunos demonstraram ao longo do ano e nas notas finais da escola”, avança.

“Há alunos de 20 e de19 que tiveram 9 valores e por aí”, revela.

Perante tal cenário, Vitorino Oliveira acredita haver razões para desconfiar do método de avaliação que, este ano, para além, da digitalização dos exames, não distribuiu provas completas aos professores classificadores, mas determinados itens para avaliarem.

Para além das mudanças, Vitorino dá o exemplo das imagens divulgadas pelos órgãos de comunicação social do espaço onde decorreu a operação de digitalização das provas.

“Quando se vê um armazém com tudo em caixotes, com toda a gente a mexer, isto tira-nos a confiança total no sistema”, lamenta.

A subdiretora do agrupamento escolar, Maria do Sameiro Carvalho confirma que há “surpresas” entre as notas dos exames nacionais dos alunos. À Renascença, a professora adianta que, este domingo, para além da publicação das notas suspensas (cerca de 13 no universo de duas centenas de provas), há outros alunos que poderão ver as suas notas reavaliadas.

Este domingo “vamos ver as notas que estavam suspensas, mas também à cautela vamos imprimir as pautas dos restantes alunos, uma vez que temos conhecimento, não sabemos se corresponde à realidade ou não, de que houve alteração de algumas notas que já haviam sido lançadas”, revela a docente .

Por prudência, vamos lançar novamente todas as pautas”, remata.

Na secundária Joaquim Araujo as notas serão todas publicadas esta tarde de domingo e a escola vai estar de portas abertas para a consulta daquela será a última pauta dos exames nacionais e para o requerimento de consulta das provas.

O avô Vitorino vai ter de regressar mais tarde para confirmar as notas do neto.