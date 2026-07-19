Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 19 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Exames: EduQA garante que erro nas classificações foi corrigido no próprio dia

19 jul, 2026 - 17:05 • Olímpia Mairos , com Lusa

Instituto explica que um problema na exportação dos ficheiros fez com que algumas classificações fossem inicialmente comunicadas de forma incorreta. Nova versão foi enviada na mesma noite.

A+ / A-

O Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) reconheceu que algumas das classificações dos exames nacionais enviadas às escolas na sexta-feira continham erros, devido a uma falha na exportação dos ficheiros. A entidade garante, contudo, que a situação foi corrigida ainda nesse dia, com o envio de uma nova versão dos resultados.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em resposta à agência Lusa, o EduQA esclarece que "devido a um erro de exportação, algumas classificações foram disponibilizadas incorretamente na primeira remessa de resultados enviada às escolas pelo Júri Nacional de Exames (JNE), na sexta-feira, cerca das 19h30".

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais
A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

O esclarecimento surge depois de terem sido levantadas dúvidas sobre alterações entre as primeiras classificações divulgadas aos alunos e encarregados de educação e os ficheiros posteriormente enviados às escolas.

Segundo o instituto, a anomalia foi resolvida ainda na sexta-feira, tendo sido remetida uma nova versão dos resultados cerca das 23h00, já com "a classificação efetivamente atribuída e validada".

Numa comunicação dirigida aos estabelecimentos de ensino, o EduQA e o Júri Nacional de Exames alertaram para o problema e pediram às escolas que esclarecessem eventuais dúvidas dos alunos e respetivos encarregados de educação.

Relativamente às novas pautas enviadas no sábado e este domingo, o instituto explica que serviram apenas para resolver casos de classificações suspensas que tinham sido identificados na sexta-feira.

Este ano, pela primeira vez, os exames nacionais do ensino secundário, realizados por cerca de 166 mil alunos, foram corrigidos integralmente em formato digital. O processo ficou, no entanto, marcado por vários constrangimentos técnicos, que levaram o Ministério da Educação a adiar os prazos inicialmente previstos para a divulgação dos resultados.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 19 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Vídeo

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A internet ainda não decidiu

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A (...)

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a resposta às tempestades. Os momentos que marcaram o debate do Estado da Nação

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a(...)

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"