Exames: EduQA garante que erro nas classificações foi corrigido no próprio dia

Em resposta à agência Lusa, o EduQA esclarece que "devido a um erro de exportação, algumas classificações foram disponibilizadas incorretamente na primeira remessa de resultados enviada às escolas pelo Júri Nacional de Exames (JNE), na sexta-feira, cerca das 19h30" .

O Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) reconheceu que algumas das classificações dos exames nacionais enviadas às escolas na sexta-feira continham erros, devido a uma falha na exportação dos ficheiros. A entidade garante, contudo, que a situação foi corrigida ainda nesse dia, com o envio de uma nova versão dos resultados.

O esclarecimento surge depois de terem sido levantadas dúvidas sobre alterações entre as primeiras classificações divulgadas aos alunos e encarregados de educação e os ficheiros posteriormente enviados às escolas.

Segundo o instituto, a anomalia foi resolvida ainda na sexta-feira, tendo sido remetida uma nova versão dos resultados cerca das 23h00, já com "a classificação efetivamente atribuída e validada".

Numa comunicação dirigida aos estabelecimentos de ensino, o EduQA e o Júri Nacional de Exames alertaram para o problema e pediram às escolas que esclarecessem eventuais dúvidas dos alunos e respetivos encarregados de educação.

Relativamente às novas pautas enviadas no sábado e este domingo, o instituto explica que serviram apenas para resolver casos de classificações suspensas que tinham sido identificados na sexta-feira.

Este ano, pela primeira vez, os exames nacionais do ensino secundário, realizados por cerca de 166 mil alunos, foram corrigidos integralmente em formato digital. O processo ficou, no entanto, marcado por vários constrangimentos técnicos, que levaram o Ministério da Educação a adiar os prazos inicialmente previstos para a divulgação dos resultados.