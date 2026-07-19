Exames nacionais. EduQA explica o que fazer se a prova tiver respostas de outro aluno

O Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) esclarece que os alunos que encontrem, nas provas disponibilizadas em formato digital, respostas pertencentes a outros estudantes devem apresentar uma reclamação por desconformidade da digitalização junto da respetiva escola.

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Em resposta à Renascença, o instituto explica que a disponibilização gratuita das provas em formato PDF tem precisamente como objetivo permitir que alunos e encarregados de educação confirmem se todas as respostas foram classificadas e consultem a avaliação atribuída a cada item, garantindo "a transparência do processo de avaliação externa das aprendizagens".

Segundo o EduQA/JNE, situações em que uma prova contém respostas de outro aluno resultam de "lapsos na associação de QR Codes". Nestes casos, o aluno deve apresentar uma reclamação na escola para que a situação seja corrigida.

A entidade garante que, assim que a reclamação é apresentada, são automaticamente desencadeados procedimentos de verificação e correção relativamente aos restantes alunos potencialmente abrangidos pela mesma ocorrência. O EduQA adianta ainda que vai enviar "em breve" orientações às escolas sobre os procedimentos a adotar nestas situações.

O esclarecimento surge depois de a Renascença ter revelado casos de alunos que, ao consultarem os exames corrigidos, encontraram folhas ou respostas pertencentes a outros exames. Em Penafiel, um aluno do 12.º ano denunciou que a prova de Português incluía uma resposta que não escreveu, levando à apresentação de um pedido de reapreciação e levantando dúvidas sobre o processo de digitalização e associação das provas.