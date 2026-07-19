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Exames nacionais. EduQA explica o que fazer se a prova tiver respostas de outro aluno

19 jul, 2026 - 20:44 • Olímpia Mairos , com Alexandre Abrantes Neves

Instituto garante que a consulta gratuita das provas em PDF permite detetar erros na digitalização e assegura que as escolas vão receber orientações sobre como atuar.

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O Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) esclarece que os alunos que encontrem, nas provas disponibilizadas em formato digital, respostas pertencentes a outros estudantes devem apresentar uma reclamação por desconformidade da digitalização junto da respetiva escola.

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Em resposta à Renascença, o instituto explica que a disponibilização gratuita das provas em formato PDF tem precisamente como objetivo permitir que alunos e encarregados de educação confirmem se todas as respostas foram classificadas e consultem a avaliação atribuída a cada item, garantindo "a transparência do processo de avaliação externa das aprendizagens".

Segundo o EduQA/JNE, situações em que uma prova contém respostas de outro aluno resultam de "lapsos na associação de QR Codes". Nestes casos, o aluno deve apresentar uma reclamação na escola para que a situação seja corrigida.

A entidade garante que, assim que a reclamação é apresentada, são automaticamente desencadeados procedimentos de verificação e correção relativamente aos restantes alunos potencialmente abrangidos pela mesma ocorrência. O EduQA adianta ainda que vai enviar "em breve" orientações às escolas sobre os procedimentos a adotar nestas situações.

O esclarecimento surge depois de a Renascença ter revelado casos de alunos que, ao consultarem os exames corrigidos, encontraram folhas ou respostas pertencentes a outros exames. Em Penafiel, um aluno do 12.º ano denunciou que a prova de Português incluía uma resposta que não escreveu, levando à apresentação de um pedido de reapreciação e levantando dúvidas sobre o processo de digitalização e associação das provas.

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A Renascença questionou ainda o Ministério da Educação e o EduQA sobre a eventual abertura de uma auditoria para apurar a dimensão deste problema, sobre a possibilidade de as escolas retirarem as pautas caso detetem inconformidades, sobre um eventual adiamento da segunda fase dos exames e do calendário de acesso ao ensino superior, bem como sobre quantas classificações foram inicialmente afetadas pelo erro já reconhecido pelo EduQA no envio das notas às escolas.

Até ao momento, essas questões continuam sem resposta.

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