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Educação
Exames. "Não há nenhum aluno que hoje esteja impedido de saber a nota"
19 jul, 2026 - 09:53 • Susana Madureira Martins , João Malheiro
Garantia de Filinto Lima que refere que todas as classificações já chegaram às escolas.
O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) garante à Renascença que "não há nenhum aluno que hoje esteja impedido de saber a nota".
Isto porque, segundo Filinto Lima, as classificações já chegaram a todas as escolas este domingo, estando agora as instituições de ensino a informar todos os alunos dos resultados.
"O grosso irá acontecer durante a manhã. Ou porque as escolas ligam aos alunos, ou porque os alunos consultam o programa Inovar +, ou porque as pautas estão atualizadas", refere.
Depois dos problemas com a digitalização das classificações, Filinto Lima espera que os problemas do programa estejam ultrapassados para a segunda fase dos exames, que começa esta semana.
O presidente da ANDAEP sublinha que os professores "gostaram bastante" de trabalhar com a nova plataforma para correção de exames, por ser "mais fácil de trabalhar", por isso defende que é importante que o sistema funcione como pretendido.
"Nós queremos que isto funcione. Será que na segunda fase o processo de correção está alinhado? Vamos aguardar, esperando que, de facto, a resposta à minha pergunta seja positiva", afirma.
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