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Exames. "Não há nenhum aluno que hoje esteja impedido de saber a nota"

19 jul, 2026 - 09:53 • Susana Madureira Martins , João Malheiro

Garantia de Filinto Lima que refere que todas as classificações já chegaram às escolas.

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O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) garante à Renascença que "não há nenhum aluno que hoje esteja impedido de saber a nota".

Isto porque, segundo Filinto Lima, as classificações já chegaram a todas as escolas este domingo, estando agora as instituições de ensino a informar todos os alunos dos resultados.

"O grosso irá acontecer durante a manhã. Ou porque as escolas ligam aos alunos, ou porque os alunos consultam o programa Inovar +, ou porque as pautas estão atualizadas", refere.

Depois dos problemas com a digitalização das classificações, Filinto Lima espera que os problemas do programa estejam ultrapassados para a segunda fase dos exames, que começa esta semana.

O presidente da ANDAEP sublinha que os professores "gostaram bastante" de trabalhar com a nova plataforma para correção de exames, por ser "mais fácil de trabalhar", por isso defende que é importante que o sistema funcione como pretendido.

"Nós queremos que isto funcione. Será que na segunda fase o processo de correção está alinhado? Vamos aguardar, esperando que, de facto, a resposta à minha pergunta seja positiva", afirma.

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