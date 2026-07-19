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Incêndio no Hospital CUF Descobertas faz dois feridos

19 jul, 2026 - 05:32 • Redação com Lusa

O alerta foi dado à 01h47 tendo o fogo ficado extinto pelas 04h31. As causas do incêndio são desconhecidas.

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Os bombeiros foram chamados a apagar um incêndio numa sala de funcionários do Hospital CUF Descobertas, no Parque das Nações, em Lisboa, na madrugada deste domingo.

A informação é confirmada à Renascença por fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros. A mesma fonte adianta que o fogo provocou dois feridos ligeiros, um bombeiro e uma funcionária.

O alerta foi dado à 01h47 tendo o fogo ficado extinto pelas 04h31. No local estiveram 34 operacionais apoiados por 11 veículos.

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