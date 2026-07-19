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Jovem desaparecido após ter ido nadar com amigos no rio Minho em Caminha
19 jul, 2026 - 15:12 • Lusa
Quatro jovens conseguiram sair da água, mas um está desaparecido.
Um jovem encontra-se desaparecido no rio Minho, em Caminha, após ter ido nadar com mais quatro amigos e se ter atrapalhado com a corrente, disse este domingo à Lusa fonte da Proteção Civil.
De acordo com fonte do Comando Sub-Regional do Alto Minho, o grupo de cinco jovens terá ido nadar ao início da tarde deste domingo perto da localidade de Seixas quando "viram-se apertados" com a corrente.
Quatro jovens conseguiram sair da água, mas um está desaparecido.
O alerta foi dado por volta das 13h40 e, pelas 15h00, encontravam-se mais de 40 operacionais a trabalhar no resgate.
Para apoiar nas buscas, foram ainda acionadas duas embarcações espanholas, uma vez que se trata de um rio na fronteira com Espanha.
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