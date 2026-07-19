PJ investiga assalto com recurso a explosivos em supermercado de Coimbra

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar um assalto violento, com rebentamento de uma caixa multibanco através de explosivos, ocorrido na madrugada de hoje no supermercado Lidl de Santa Clara, em Coimbra, disse fonte policial.

Fonte do gabinete de comunicação da PJ confirmou a ocorrência à Lusa, apenas adiantando, nesta fase, que aquela polícia criminal está no terreno a investigar.

O alerta para o assalto foi dado para a PSP, mas a investigação transitou para a Polícia Judiciária, dada a natureza do crime, violento e com utilização de explosivos.

O supermercado Lidl em causa está localizado numa zona residencial do planalto de Santa Clara, na margem esquerda do Mondego, perto do cemitério local.

De acordo com a edição "online" do diário regional As Beiras, os assaltantes terão entrado no estabelecimento após rebentarem uma porta lateral da loja, dirigindo-se à caixa multibanco localizada no interior.

"O perímetro do crime está vedado, com acesso proibido ao supermercado, que se mantém de portas fechadas aos clientes", descreveu o jornal.