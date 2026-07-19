Prisão preventiva para professor suspeito de abuso sexual de menores no Grande Porto

O professor detido no Grande Porto suspeito de crimes de abuso sexual de menores dependentes, aliciamento de menores para fins sexuais e pornografia de menores ficou em prisão preventiva, disse à Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com a mesma fonte, o suspeito foi presente a primeiro interrogatório no sábado.

A investigação seguiu-se a uma denúncia efetuada por um agrupamento escolar, na sequência de um processo disciplinar instaurado a um docente, após conhecimento da existência de um vídeo em que o suspeito se encontrava em práticas sexuais explícitas com um jovem.

No sábado, a PJ esclareceu, em comunicado, que três crianças foram vítimas no ano letivo de 2024/2025.

Na investigação, apurou-se que o suspeito "aliciou os alunos à prática de atos sexuais consigo, bem como ao envio de imagens de teor pornográfico, a troco de pagamentos em dinheiro".

Na sequência da investigação desenvolvida e dos elementos probatórios recolhidos, "fortemente indiciadores das condutas ilícitas, foram emitidos mandados de detenção fora de flagrante delito, cumpridos na sexta-feira".