Provas do 9.º ano: resultados serão afixados nas escolas na manhã de segunda-feira

As classificações das provas finais do 9.º ano vão chegar às escolas ao final deste domingo e deverão ser afixadas na manhã de segunda-feira, segundo uma comunicação do Júri Nacional de Exames (JNE) enviada aos estabelecimentos de ensino.

No documento, assinado pelo presidente do JNE, Rui Pires, é indicado que os ficheiros com as pautas serão enviados ao longo do dia, permitindo às escolas divulgar os resultados logo no início da manhã, idealmente até às 9h30.

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As notas deveriam ter sido conhecidas na sexta-feira, mas o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) decidiu adiar a sua publicação. A entidade explicou que foi necessário dar prioridade à divulgação das classificações dos exames nacionais do ensino secundário, uma vez que essas notas são essenciais para o arranque, esta segunda-feira, da primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior.

O JNE informa também que os alunos que pretendam realizar a segunda fase das provas finais do ensino básico devem efetuar a respetiva inscrição durante esta segunda-feira, cabendo às escolas assegurar o apoio necessário para que todos consigam concluir o processo.

Ainda assim, o júri recomenda aos estabelecimentos de ensino que deem prioridade aos casos dos alunos que não consigam formalizar a inscrição antes da data da prova, em especial no exame de Português (91), marcado para terça-feira, bem como nas restantes provas agendadas para o mesmo dia.

Na comunicação enviada às escolas, o JNE e o EduQA agradecem a colaboração das direções e dos secretariados de exame e pedem desculpa aos alunos, famílias e profissionais pelo atraso na divulgação dos resultados.

As duas entidades reiteram que o adiamento das classificações das provas finais do 9.º ano resultou da necessidade de garantir a publicação atempada das pautas dos exames do ensino secundário, devido ao seu impacto no acesso ao ensino superior.

As provas finais do 9.º ano, obrigatórias para a conclusão do 3.º ciclo, realizaram-se em junho e decorreram, pela primeira vez, em formato digital. Os alunos realizaram a prova de Português a 17 de junho e a de Matemática a 22 de junho.