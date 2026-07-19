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Provas do 9.º ano: resultados serão afixados nas escolas na manhã de segunda-feira

19 jul, 2026 - 17:18 • Olímpia Mairos , com Lusa

Pautas vão ser enviadas às escolas ao final deste domingo, depois de o EduQA ter adiado a divulgação prevista para sexta-feira.

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As classificações das provas finais do 9.º ano vão ser afixadas nas escolas na manhã de segunda-feira, depois de os resultados serem enviados aos estabelecimentos de ensino ao final deste domingo, segundo uma informação do Júri Nacional de Exames (JNE).

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Numa comunicação assinada pelo presidente do JNE, Rui Pires, e a que a Lusa teve acesso, é indicado que os ficheiros com as pautas de classificação "serão remetidos às escolas ao fim do dia de hoje", permitindo que os resultados sejam afixados "logo no início da manhã do dia 20 de julho, se possível até às 09h30".

A divulgação das notas estava inicialmente prevista para sexta-feira, mas acabou por ser adiada pelo Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA).

Na altura, o instituto explicou que a decisão se deveu à necessidade de dar prioridade ao processamento e divulgação das classificações dos exames nacionais do ensino secundário, de forma a assegurar o cumprimento do calendário da primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que arranca na segunda-feira.

As provas finais do 9.º ano destinam-se aos alunos que concluem o ensino básico e transitam para o ensino secundário.

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