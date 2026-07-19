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Transportes Urbanos de Coimbra vão reduzir oferta no mês de agosto

19 jul, 2026 - 11:14 • Lusa

SMTUC propõem-se a cortar mais de 100 viagens em 20 linhas, libertando 33 turnos e reduzindo 218 horas de exploração para o mês de agosto, face às viagens que estavam programadas para o mesmo mês em 2025.

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A Câmara de Coimbra analisa na segunda-feira uma proposta de redução de oferta dos Transportes Urbanos, que corta em mais de 100 viagens programadas de diversas linhas durante o mês de agosto.

Depois de ter sido votada em final de maio uma proposta de redução de oferta dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) para o período das férias escolares, é agora analisada e votada uma proposta referente ao mês de agosto (um período de horários distinto das restantes férias escolares).

De acordo com a proposta a que a agência Lusa teve acesso, os SMTUC propõem-se a cortar mais de 100 viagens em 20 linhas, libertando 33 turnos e reduzindo 218 horas de exploração para o mês de agosto, face às viagens que estavam programadas para o mesmo mês em 2025.

Tal como na proposta de redução da oferta dos SMTUC para as férias escolares votada em maio, a decisão é justificada pelos "constrangimentos operacionais significativos ao nível dos recursos humanos, condicionando de forma crescente a capacidade de assegurar a totalidade do serviço programado e afetando negativamente a qualidade e fiabilidade do serviço de transporte público prestado".

"A gestão diária da operação encontra-se fortemente condicionada pela insuficiência estrutural de motoristas, agravada por um volume elevado de ausências associadas a férias, compensações de horas, tolerâncias de ponto, e outras ausências legalmente previstas, como doença, assistência a familiares, dispensas sindicais e outros motivos", pode ler-se no documento que será debatido em reunião de Câmara.

A redução da oferta visa compatibilizar os níveis de serviço "com os recursos disponíveis, reduzir a dependência do trabalho suplementar e melhorar a previsibilidade da operação".

A supressão de viagens assentou "numa análise individualizada das linhas, considerando os níveis de procura registados durante o período de agosto e os recursos humanos disponíveis", procurando manter o serviço nas linhas periféricas "nos períodos essenciais do dia, designadamente no início da manhã, no período de almoço e no final da tarde" e a manutenção da amplitude horária nas linhas urbanas, ainda que "com redução de frequências nos períodos de menor procura".

"Esta proposta inclui medidas de racionalização operacional, como eliminação de chapas, alternância de linhas na mesma viatura e redução de percurso em vazio, permitindo ganhos de eficiência e uma utilização mais sustentável dos recursos disponíveis", referiu.

As alterações no mês de agosto irão ocorrer, caso a proposta seja aprovada, nas linhas 2T, 4, 10, 13, 16, 18, 19T, 20, 22, 23, 29, 31, 35, 43T, 47, 50T, 51, 53, 103 e 221.

Também o anterior executivo foi obrigado a fazer uma redução de oferta, na altura com a mesma justificação: falta de motoristas.

Os SMTUC têm tido grandes dificuldades em contratar e reter motoristas, com as condições salariais a terem sido motivo para vários dias de greve dos trabalhadores no ano de 2025.

Este ano, em Assembleia da República, foi aprovado um suplemento salarial que deverá entrar em vigor em 2026, medida que se espera poder tornar a carreira de motorista nos SMTUC mais atrativa.

Em 2025, os SMTUC acabaram o ano com 282 motoristas, menos 11 do que em 2024, apesar de terem concursos para contratação permanentemente abertos. .

Além dos problemas com recursos humanos, os Transportes Urbanos de Coimbra também têm em mãos uma frota com uma idade média elevada.

Em 2025, a taxa de imobilização de autocarros (frota parada para manutenção) diminuiu 9,7 pontos percentuais face a 2024, mas manteve-se elevada, fixando-se em 30,1%.

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