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ULS Algarve nega falta de condições nas urgências de Portimão
19 jul, 2026 - 22:13 • Lusa
Administração do hospital rejeita denúncia de atendimento desumano e garante que doentes não esperam ao calor nem permanecem retidos nas ambulâncias.
A Unidade Local de Saúde do Algarve (ULS Algarve) negou este domingo as acusações de atendimento "indigno e desumano" no Hospital de Portimão, garantindo ser "completamente falso" que doentes transportados em ambulâncias permaneçam longos períodos à espera no exterior ou expostos a temperaturas elevadas.
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