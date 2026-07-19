Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 19 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Viticultores do Douro marcam concentração para 7 de agosto na Régua

19 jul, 2026 - 20:06 • Lusa

Produtores exigem ao Governo medidas urgentes para garantir preços justos para as uvas e travar o agravamento da crise na Região Demarcada do Douro.

A+ / A-

Os viticultores do Douro vão concentrar-se no próximo 7 de agosto, no Peso da Régua, para apresentar ao Governo um conjunto de propostas destinadas a responder à crise na Região Demarcada do Douro (RDD), decisão tomada este domingo em plenário.

A iniciativa culminará com uma concentração junto ao Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP), onde os produtores pretendem exigir medidas que permitam resolver, de forma estrutural, os problemas que afetam a região, explicou Vítor Rodrigues, dirigente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Entre as principais reivindicações estão a proibição da compra de uvas abaixo dos custos de produção, a utilização de aguardente regional na produção de vinho do Porto, a criação de uma destilação de crise com financiamento suficiente e o reforço do papel da Casa do Douro na estabilização dos stocks.

Segundo Vítor Rodrigues, estas medidas continuam a ser "absolutamente necessárias" para garantir preços e rendimentos dignos aos produtores.

A maior preocupação dos viticultores centra-se nas uvas que não são destinadas ao benefício, uma vez que os preços praticados estão abaixo dos custos de produção e, em muitos casos, permanecem praticamente inalterados há cerca de 25 anos.

Embora as uvas destinadas ao benefício ainda permitam cobrir os custos de produção, o dirigente alertou que o benefício se encontra num nível "bastante baixo", reduzindo significativamente o rendimento dos produtores.

O Conselho Interprofissional do IVDP decidiu, em 17 de julho, fixar o benefício desta vindima em 76 mil pipas, mais mil do que em 2025. Ainda assim, o volume mantém-se muito abaixo das 104 mil pipas atribuídas em 2023, registando-se uma redução acumulada de 29 mil pipas em três anos.

Cada pipa de vinho do Porto pode representar, em média, mil euros pagos aos viticultores, sendo o benefício uma das principais fontes de rendimento na região.

A pouco mais de um mês do início das vindimas, os agricultores dizem continuar sem saber se conseguirão vender toda a uva e a que preço, receando que se repita o cenário dos últimos anos.

Além da proibição da compra abaixo do custo de produção, os viticultores defendem que a Casa do Douro deve ser dotada de meios para desempenhar um papel mais ativo na gestão e estabilização dos stocks de vinho, contribuindo para um maior equilíbrio do mercado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 19 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Vídeo

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A internet ainda não decidiu

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A (...)

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a resposta às tempestades. Os momentos que marcaram o debate do Estado da Nação

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a(...)

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"